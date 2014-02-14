سرعت انقراض گونه های زیستی صد تا هزار برابر زمان طبیعی آنهاست

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر اصغر محمدی فاضل بعد از ظهرجمعه در مناظره شکار و صید و قوانین موجود در حاشیه سیزدهمین نمایشگاه بین المللی محیط زیست اظهار داشت: باید به این نکته توجه کنیم که در معرض شیبی قرار گرفته ایم که نشان می دهد به مرز ده هزار برابری انقراض طبیعی گونه های زیستی نزدیک می شویم.

وی افزود: در کشور اکنون حدود صد هزار گونه علفخوار وجود دارد که مکان و شرایط زندگی آنها مشخص نیست ، در واقع اطلاع صحیح از نحوه زندگی ، محدوده سکونت و زاد و ولدشان در اختیار نیست.

محمدی فاضل ادامه داد : 10 هزار سال قبل انسان یک هزارم وزن حیات وحش جهانی را داشت اما اکنون وزن انسان در طبیعت 900 هزارم شده است و تنها دو درصدبه حیات وحش اختصاص دارد.

وی اضافه کرد: براساس آمارهای غیر رسمی، یک تا یک و نیم میلیون اسلحه با مجوز در کشور وجود دارد که برای شکار از فشنگ های جنگی استفاده می کنند که این امر نقض کننده حقوق حیوانات است .

رییس دانشگاه محیط زیست گفت: اگر گفته می شود توسعه عامل از بین رفتن حیات وحش است باید به این نکته توجه کنیم که گونه شیر ایرانی 50 سال گذشته در کشور منقرض شده است در حالیکه آن زمان توسعه ای وجود نداشت .

فاضل یادآور شد: یکسال قبل ازتصدی بنده درسمت معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست ، 678 مجوز شکار صادرشده بود که این رقم درزمان تصدی من دراین سمت به صفر رسید.

وی تاکید کرد زمانی که آمار دقیقی از تعداد گونه های حیات وحش و نحوه زندگی انها نداریم، چگونه می توان انتظار صدور مجوز برای شکار داشت ؟

رییس دانشگاه محیط زیست گفت: نفس شکار با صدور مجوز یا بدون مجوز قابل تغییر نیست و به منزله قتل است ،علما شکار راحرام دانسته اند؛ بطوری که گفته اند، مردار خوک در شرایط خاص حلال می شود اما شکار برای تفریح به هیچ عنوان حلال نمی شود.

در ادامه این مناظره اسرافیل شفیع زاده مدیر عامل یک شرکت بین المللی خدمات مسافرتی و جهانگردی از نبود چنین فضاهای گفتمان دردولت گذشته انتقاد کرد و گفت : در فضای دموکراتیک ظرفیت تحمل و شنیدن نظرات مختلف وجود دارد و همین امر موجب پیشرفت کشور می شود.

وی با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور افزود: بخش بزرگی ازمشکلات امروز اقتصادی است که به مشکلات اجتماعی و فرهنگی نیز دامن می زند و این امر موجب ایجاد بحران اشتغال و عدم توسعه فضای کار در 8 سال گذشته شده است.

شفیع زاده تاکید کرد یکی از مهمترین دغدغه های امروز کشور مسائل زیست محیطی است که به تعقیب، موشکافی و نقادی نیاز دارد و امروز دراین مناظره باید درباره شکار و صید صحبت کنیم .

وی درباره نحوه شکار و صدور مجوز برای ان گفت: من موافق شکار مطابق قانون و ضابطه هستم و شکار پایدار که مبانی قانونی دارد را تایید می کنم.

وی ادامه داد: البته دراین زمینه محدودیت هایی هم وجود دارد که انها را بر اساس کتاب قانون شکار که مورد تایید شواری عالی محیط زیست است ، می پذیرم .

شفیع زاده معتقد است افرادی که مجوز حمل سلاح دارند باید بر اساس قانون به آنها مجوز شکار نیز داده شود و از قانونی به نام اصول راهنمای شکار تروفه یاد کرد.

تروفه به حیوانات پیری گفته می شود که حذف آنها از طبیعت آسیبی به حیات وحش وارد نمی کند .

وی از عدم صدور مجوز شکار در دوره پیشین معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست انتقاد کرد و گفت : این گونه برخوردها مبنای علمی ندارد و سلیقه ای است.

به دلیل وجود مشکلات معیشتی محیط بانان و توسعه اقتصادی که می تواند با صدور مجوز شکار در کشور ایجاد شود بایدچنین مجوزهایی صادر شود.

وی ادامه داد: سازمان حفاظت محیط زیست برای هر شکار تروفه 12 هزار دلار دریافت می کند و این امر باعث توانمندسازی جوامع محلی می شود که برای پیشبرد این اهداف باید به بخش خصوصی اجازه فعالیت بیشتری داده شود.

وی با انتقاد از این تفکر که شکارچی قاتل است، گفت: یک جمعیت 30 هزار تایی از گونه های حیات وحش در استان گلستان نابود شد این در حالیست که مجوز شکار هم برای این گونه صادر نشده بود از این رو فقط صدور مجوز علت ازبین رفتن گونه های جانوری نیست .

شفیع زاده افزود: مسئله دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد مشکلاتی است که در قانون برای حفاظت از محیط زیست و محیط بانان وجود دارد که نمونه آن عدم توانایی سازمان حفاظت محیط زیست از محیط بانان خود است.

وی گفت: در کشورهایی مانند فنلاند و سوئد به ترتیب سالانه 74 و 96 هزار پروانه شکار صادر می شود بدون اینکه هیچ گونه مشکلی زیست محیطی به همراه داشته باشد بنابراین بروز این مشکلات درزمینه صدور مجوز شکاردر کشور ما نشان دهنده بی تدبیری مدیران است.

به گفته وی حفاظت از زیستگاه ها باید با بهره برداری ازانها همراه باشد .