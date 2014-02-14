داوری در اصفهان هم سرِ ما را برید/ هیچ جای دنیا تا این حد مشکل داوری ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز پس از شکست زمزم مقابل حفاری خوزستان در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی اظهار داشت: این مسابقه بازی بدی نبود اما ما در این بازی با داوری مشکل داشتیم و متاسفانه در شهر خودمان سرمان را با داوری بریدند.

وی افزود: بعد می گویند که داوران مظلوم هستند اما من نمی دانم چه زمانی مربیان مظلوم واقع می شوند؛ متاسفانه کمیته انضباطی نیز کار خاصی در این زمینه انجام نمی دهد.

سرمربی تیم فوتسال زمزم اصفهان تصریح کرد: داوری در هفته گذشته و بازی های قبلی ما نیز باعث نارضایتی شد و داور بعد از بازی گفت دو موقعیت برای تیم حریف نگرفتم و یک موقعیت نیز برای شما نگرفتم و سئوال من این است که کجای دنیا این صحبت ها می شود و در فوتبال حرفه ای این چیزها معنی ندارد.

وی ادامه داد: به حفاری تبریک می گویم اما ما می توانستیم با اختلاف گل زیاد بازی را ببریم و به پیروزی برسیم زیرا فوتسال ایران زیبایی های زیادی دارد اما داوران این زیبایی ها را می گیرند.

افضلی خاطرنشان کرد: حفاری حرفی برای گفتن نداشت اما ما سه امتیاز این بازی را از دست دادیم اما خدا را شکر که رده یازدهم را در دست داشته و تا پایان بازی ها تلاش کرده و می جنگیم.