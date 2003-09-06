بايد از تئاتر دفاع مقدس بيشتر حمايت شود

به گزارش خبرگزاري " مهر " اكرم مصوري منش نماينده مجلس شوراي اسلامي با بيان اين مطلب افزود: در خدمت گرفتن هنرمندان در راستاي اهداف غير هنري بسيار غلط است و موجب سوء استفاده از هنر هنرمند ان مي شود.

وي بر ضرورت ايجاد شرايط مناسب و مستقل براي هنرمندان جهت فعاليت هاي هنري بويژه ايجاد شرايط مناسب و مستقل براي هنرمندان به ويژه هنرمندان تئاتردفاع مقدس تأكيد كرد و گفت: در زمينه گسترش تئاتر دفاع مقدس فقط جشنواره ها نمي توانند تأثير گذار باشند بلكه بايد شرايط كار را فراهم ساخت و بايد از تئاتر دفاع مقدس حمايت بيشتري شود همين طور از طرف مجلس نيز اجازه رشد مالي داده شود.

وي اظهار داشت: بايد سدها ومانع هايي را كه بر سر راه هنرمندان تئاتر قرار دارد برداشت و از دخالت هاي ديگران براي اعمال نظر بر آثار هنرمندان كشور جلوگيري كرد.

اين عضو كميسيون فرهنگي مجلس در پايان تصريح كرد : مجلس شوراي اسلامي تا آنجا كه مي توانسته از تئاتر كشور و هنر حمايت هاي فكري و معنوي و بودجه اي كرده است .

