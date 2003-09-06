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۱۵ شهریور ۱۳۸۲، ۲۱:۱۱

مصوري منش نماينده مجلس شوراي اسلامي :

بايد از تئاتر دفاع مقدس بيشتر حمايت شود

بايد از تئاتر دفاع مقدس بيشتر حمايت شود

هنر د ركشور ما مهجور مانده و آن گونه كه بايد به آن بها داده نشده است و با فيلتر گذاري هاي موجود نمي گذارند هنرمندان به خوبي كاركنند.

به گزارش خبرگزاري " مهر " اكرم مصوري  منش نماينده مجلس شوراي اسلامي با بيان اين مطلب افزود: در خدمت گرفتن هنرمندان در راستاي اهداف غير هنري  بسيار غلط  است و موجب سوء استفاده از هنر هنرمند ان مي شود.
وي بر ضرورت ايجاد شرايط مناسب و مستقل براي هنرمندان جهت فعاليت هاي هنري بويژه ايجاد شرايط مناسب و مستقل براي هنرمندان به ويژه هنرمندان تئاتردفاع مقدس تأكيد كرد و گفت: در زمينه گسترش تئاتر دفاع مقدس فقط جشنواره ها نمي توانند تأثير گذار باشند بلكه بايد شرايط كار را فراهم ساخت و بايد  از تئاتر دفاع مقدس حمايت بيشتري شود همين طور از طرف مجلس نيز اجازه رشد مالي داده شود.
 وي اظهار داشت: بايد سدها ومانع هايي را  كه بر سر راه هنرمندان تئاتر قرار دارد برداشت  و از دخالت هاي ديگران براي اعمال نظر بر آثار هنرمندان كشور جلوگيري كرد.
اين عضو كميسيون فرهنگي مجلس در پايان تصريح كرد : مجلس شوراي اسلامي تا آنجا كه مي توانسته  از تئاتر كشور و هنر حمايت هاي فكري و معنوي و بودجه اي كرده است .
  

کد مطلب 22360

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