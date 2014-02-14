"سولن بهشت هیرکان" یک گام دیگر به لیگ برتر نزدیک شد

به گزارش خبرنگار مهر، در هفته هفدهم رقابت های لیگ دسته یک بسکتبال، تیم "سولن بهشت هیرکان" گرگان شامگاه جمعه با پیروزی برابر تیم "طرح مسکن ثامن" خراسان رضوی در زمین حریف در صدر جدول رقابت ها باقی ماند.

این مسابقه عصر جمعه در مشهد مقدس برگزار شد که در پایان سولن بهشت هیرکان با نتیجه 86 بر 71 برابر میزبان خود صاحب پیروزی شد.

با این نتیجه تیم سولن به شانزدهمین پیروزی خود در این فصل دست یافت و با 33 امتیاز کماکان صدر جدول را در اختیار دارد. نزدیک ترین تعقیب کننده این تیم، "پالایش نفت آبادان" است که با 32 امتیاز در رتبه دوم جدول قرار گرفته است.

پس از پایان دور مقدماتی لیگ دسته یک، بازی های حذفی تعیین کننده جایگاه نهایی تیم ها است و در نهایت 2 تیم از این لیگ به دسته برتر راه می یابند. هواداران بسکتبال گرگان بسیار خوشبین هستند در سال آینده سولن بتواند در رقابت های لیگ برتر حضور داشته باشد. این در حالی است که تکلیف بقای تیم باسابقه شهرداری در لیگ برتر هنوز نامشخص است.

سولن بهشت هیرکان روز سه شنبه 29 بهمن در یک بازی دشوار میزبان تیم رده سومی "شیمی درسلف" تهران است. شیمی درسلف در زمین خود تنها شکست این فصل سولن را رقم زده است و نماینده بسکتبال گرگان قطعاً برای انتقام گرفتن از این تیم انگیزه های فراوانی خواهد داشت.