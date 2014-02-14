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۲۵ بهمن ۱۳۹۲، ۲۲:۰۷

کاسپین قزوین مغلوب ثامن الحجج مشهد شد

کاسپین قزوین مغلوب ثامن الحجج مشهد شد

قزوین– خبرگزاری مهر: در هفته دوازدهم رقابت های لیگ برتر هندبال تیم هندبال کاسپین قزوین مغلوب تیم ثامن الحجج مشهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر در هفته دوازدهم رقابت های لیگ برتر هندبال برتر باشگاه های کشور عصر جمعه تیم های هندبال کاسپین قزوین و ثامن الحجج مشهد در سالن شهید بابایی قزوین به دیدار هم رفتند که این دیدار در نهایت با نتیجه 27 بر 20 به سود تیم مشهدی پایان یافت.

در نیمه اول این دیدار تیم ثامن الحجج مشهد با ارائه یک بازی برتر توانست 17 بر 8 تیم کاسپین قزوین را شکست دهد ؛ اما در نیمه دوم تیم کاسپین بازی بهتری را از خود به نمایش گذاشت و با حساب 12 بر 10 تیم مشهدی را شکست داد ؛ ولی در نهایت این دیدار با حساب 27 بر 20 به سود تیم ثامن الحجج مشهد به پایان رسید .

کاسپین با این شکست هم چنان با 10 باخت و تنها یک پیروزی و کسب تنها یک امتیاز در قعر جدول رده بندی لیگ برتر هندبال قرار گرفت.

تیم ثامن الحجج مشهد هم با این پیروزی در رده سوم جدول لیگ برتر هندبال باشگاه های کشور جای گرفت.

مسابقات لیگ برتر هندبال باشگاه های کشور پس از چهار ماه وقفه به دلیل بازی های تیم ملی از سر گرفته شده است.

کد مطلب 2236003

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