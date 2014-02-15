کتیبه 400 ساله در جهرم سرقت شد/ میراث فرهنگی پیگیر شناسایی سارقان

به گزارش خبرنگار مهر از جهرم، شهرستان جهرم در فاصله 185 کیلومتری شیراز قرار دارد و از بناهای تاریخی متعددی برخوردار است. یکی از شاخص ترین این بناها غار سنگ شکنان به عنوان یکی از بزرگریتن غارهای دست کند جهان است.

حمامهای تاریخی متعددی نیز در این شهرستان وجود دارد که نشان دهنده تمدن تاریخی این شهرستان است. اما چندی پیش کتیبه تاریخی یکی از این حمامها ربوده شده است.

مدیر انجمن دوستداران میراث فرهنگی استان فارس در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: چند روز قبل سارقان اقدام به سرقت کتیبه یک حمام تاریخی که مربوط به 400 سال قبل است در شهرستان جهرم کرده اند.

مسعود منیعاتی افزود: سارقان این کتیبه را که در ورودی حمام تاریخی گارزان بوده به سرقت برده اند.

وی اظهار داشت: این حمام در محله های قدیمی شهرستان جهرم واقع شده و به دلیل عدم نگهداری و حفاظت به یک زباله دانی تبدیل شده است.

مدیر انجمن دوستداران میراث فرهنگی استان فارس با انتقاد از عدم نگهداری این حمام تاریخی گفت: متاسفانه تاکنون اقدامی برای ثبت این بنای تاریخی انجام نشده و افراد سودجو با سوءاستفاده از عدم وجود نگهبان اقدام به سرقت کرده اند.

منیعاتی ادامه داد: حدود پنج حمام تاریخی در محله های قدیمی شهرستان جهرم وجود دارد که متاسفانه هیچگونه اقدامی برای نگهداری از آنها انجام نمی شود و اکنون این بنا به یک زباله دانی تبدیل شده اند.

وی گفت: به عنوان نمونه اخیرا یک حمام تاریخی که مالک دارد، با مجوز شهرداری تخریب و نسبت به انبوه سازی در آن اقدام کرده و این اقدام در حالی انجام شده که این حمام مربوط به دوره قاجاریه بوده است.

محلی که کتیبه در آن قرار داشت

مدیر انجمن دوستداران میراث فرهنگی استان فارس با اشاره به وجود بناهای تاریخی بسیار در این شهرستان گفت: در این راستا ضروری است که هرچه سریعتر نمایندگی میراث فرهنگی در جهرم به اداره تبدیل شود تا با اختصاص اعتبار و نیرو از تخریب این بناها جلوگیری شود.

منیعاتی گفت: در حمامهای تاریخی معمولا مراسم و آیین های مختلفی نظیر حنابندان نیز اجرا می شده به همین خاطر این حمامها هم به لجاظ اینکه از نظر فیزیکی دارای قدمت تاریخی هستند، از لحاظ میراث معنوی نیز در خود گذشته تاریخی قابل توجهی را جای داده اند به همین خاطر باید نسبت به حفظ و احیای آنها اقدام شود.

میراث فرهنگی: انجام مراحل قانونی پیرامون سرقت کتبیه

نماینده میراث فرهنگی در شهرستان جهرم نیز در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: متاسفانه چند روز قبل افرادی سودجو اقدام به سرقت کتیبه ورودی حمام گارزان کرده اند.

مسیح عادل پور افزود: در این راستا پیگیریهای لازم انجام شده و قرار است به زودی مراحل قانونی برای شناسایی و دستگیری این افراد سودجو انجام شود.

وی در خصوص اینکه چرا این بنا تاکنون ثبت ملی نشده، اظهار داشت: متاسفانه این بنا دارای چند وارث است که هر کدام صحبتی را مطرح می کنند به همین دلیل تاکنون موفق به جلب رضایت آنها برای ثبت این حمام نشده ایم.

نماینده میراث فرهنگی در شهرستان جهرم ادامه داد: با این وجود طی هماهنگیهای صورت گرفته با شهرداری مقرر شد که نسبت به ساماندهی این بنا اقدام شود اما متاسفانه افراد سودجو اقدام به سرقت کتیبه ورودی حمام کرده اند.

عادل پور اظهار داشت: نمایندگی میراث فرهنگی در این شهرستان به دنبال آن بود که با مرمت و ساماندهی بنا آن را به بازارچه صنایع دستی تبدیل کند اما افراد سودجو با سرقت کتیبه تمام فعالیتها را متوقف کردند.