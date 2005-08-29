ائتلاف نامقدس سلفي ها و بعثي ها در مقابل دمكراسي

سرانجام پس از هفته ها رايزني و مذاكرات ميان گروه هاي عراقي امروز اكثريت اعضاي كميته تدوين قانون اساسي عراق آن را امضا كردند و آن را براي تصويب تقديم مجمع ملي كردند.

پيش نويس اين قانون از يك هفته پيش آماده ارائه به مجمع ملي بود، اما عناصري در داخل وخارج عراق تلاش كردند تا درقانون اساسي عراق تغييراتي داده شود.



اين تغييرات بر گرفته از تفكرات وهابي ها وسلفي هاي دوران اعراب جاهلي است كه هيچ حقي را براي ديگران قائل نيست .



اين نوع تفكر كه پس از حوادث يازدهم سپتامبر 2001 نمود بيشتري در جهان پيدا كرد با هرگونه مظاهر تمدن غرب مخالف است .



چنين تفكر خطرناكي تنها به اسلام سلفي و وهابي كه در برابر چشمان ديگران سر انسانها را از تن جدا مي كند، اعتقاد دارد.



منشاء تفكر سلفي كه كانون آن در جزيره العرب است، در حقيقت با آميزه هاي جديد ديني وهمسوئي با ساير اديان ومذاهب وگفتگوي تمدن ها و بهره گيري از فناوري روز مخالفت دارد.



اين نوع تلقي از باورهاي ديني، چهره بسيار خشني از اسلام اصيل پيامبر گرامي اسلام حضرت محمد " ص" در اذهان عمومي ترسيم كرده است كه تقابل فعلي ميان شرق وغرب نتيجه چنين رويكردي است .



اين تفكر كه تنها در گذشته منحصر به جزيره العرب وافغانستان بود، امروزه به شكل دهشتناكي در عراق ظاهر شده است و تمام عمليات انتحاري توسط افرادي صورت مي گيرد كه در حلقه رهبران اين پديده ديني قرار دارند.



تفكر سلفي در نهايت با اصول حزب بعث عراق كه قوم عرب را تنها نژاد برتردر جهان مي داند، تلاقي مي كند.



با اينكه در اساس ، حزب بعث عراق يك حزب لائيك و با هرگونه تفكر مذهبي مخالف است اما ديكتاتورمخلوع عراق از سال 1996ومتعاقب آغاز انزواي سياسي خود از عناصر سلفي و وهابي براي تحكيم پايه هاي حكومت خود بهره گيري كرد.



صدام اين عناصر را براي سازماندهي عمليات انتحاري عليه منافع غرب و مقابله با تفكرات رهبران شيعي عراق به كار گرفت و پايگاه هايي در اختيار آنان قرار داد.



پس از سقوط صدام اين عناصر دو استراتژي را براي پيشبرد اهداف شوم خود ترسيم كردند كه هدف اول ايجاد رعب و وحشت در ميان نيروهاي خارجي موجود در عراق است كه اين عده از طريق انجام عمليات انتحاري تلاش مي كنند تا چهره اي دهشتناك از اسلام ترسيم كنند.



هدف دوم آنان منع شيعيان عراق ازدستيابي به حقوق خود از طريق تدوين قانون اساسي و ايجاد يك جامعه مدني وتشكيل يك نظام پارلماني مي باشد.



به همين دليل است كه اخيرا سلفي هاي جنايتكار در يك ائتلاف نامقدس با بازماندگان رژيم بعث عراق با استفاده از فضاي دموكراسي موجود در اين كشور با هرگونه پديده مردمسالاري ديني مبارزه مي كنند.



اين مبارزه در قالب مخالفت با قانون اساسي و برگزاري همه پرسي وانتخابات آزاد جلوه كرده است به گونه اي كه عناصر حزب بعث وسلفي ها طي چند روز گذشته با برگزاري تظاهراتي مخالفت خود را با قانون اساسي عراق اعلام داشته اند.



اين مجموعه متاسفانه از سوي برخي كشورهاي عرب اطراف عراق تقويت مي شوند زيرا اين كشورها مايل نيستند تا اكثريت ملت عراق از طريق قانون اساسي و دموكراسي به حقوق واقعي خود دست يابند.



بنا بر اين به نظر مي رسد اگر دولت ومجمع ملي عراق اقدامي قاطع براي مهار عناصر سلفي ها و بقاياي حزب بعث به عمل نياورد اين مجموعه با كمك كشورهاي عرب تلاش خواهند كرد تا از طريق ايجاد نا امني كشور عراق را به سوي يك جنگ داخلي سوق دهند.



اكثريت ملت عراق با اينكه قاطعانه در پي تشكيل يك جامعه مدني است ودر اين راه قرباني هاي زيادي تقديم كرده انداما ادامه روند فعلي ودادن آزادي نامحدود به عناصر حزب بعث و سلفي ها براي ايجاد نا امني ، آينده عراق را دچار بن بست خواهد كرد.



اكنون دولت عراق مي بايست سريعا از طريق اعلام حالت فوق العاده نسبت به تشكيل نيروي واكنش سريع از ميان جوانان متعهد ومومن عراقي، رهبران اين عناصر را دستگير و مجازات كند زيرا در غير اين صورت اين مجموعه زياده طلب اجازه نخواهد داد تا دموكراسي در عراق بر قرار شود