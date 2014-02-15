تغییر روش پذیرش دانشجوی آموزش محور/ الزام گذراندن پروژه تحقیقاتی در ارشد

حسین حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره سیاستهای جدید وزارت علوم در خصوص جذب دانشجوی آموزش محور در مقطع کارشناسی ارشد، گفت: در مجموع رویکرد آموزش عالی در حوزه کارشناسی ارشد به سمت فعالیت های آموزشی و پژوهشی بر اساس آیین نامه آموزشی است و صرف پذیرش دانشجو در حوزه آموزش محور پس از ارزیابیهای صورت گرفته به نفع آموزش عالی نیست.

وی با بیان اینکه آموزش محوری کیفیت آموزشی را به دنبال ندارد، ادامه داد: وزارت علوم تاکید دارد دانشگاههای کشور دانشجویان خود را با روشهای آموزشی و پژوهشی تربیت کنند.

مدیر کل دفتر گسترش آموزش عالی با یادآوری اینکه بخش عمده آموزش دانشجویان در مقطع کارشناسی ارشد آموزشی بوده و بخشی از این دوره صرف فعالیتهای تحقیقاتی می شد، افزود: این فعالیتها بر اساس رشته های تحصیلی و بین 6 تا 8 واحد متغیر بود؛ بنابراین حذف این دوره یعنی محرومیت دانشجو از تحقیقات و اجبار به فعالیت در دوره آموزشی که رویکرد مناسبی نیست.

حسینی درباره مقطع دکتری بر همین روال تاکید کرد و گفت: برخی از پذیرشهای دانشجویی تحت عنوان پژوهش محور فعال شده و بر اساس آیین نامه، آموزش از آن حذف شده است. با این حال دانشجو برای انجام فعالیت پژوهشی نیازمند فعالیت آموزشی است.

وی با بیان اینکه این تصمیمات به زودی در قالب آیین نامه ای به دانشگاهها ابلاغ می شود، خاطرنشان کرد: وزارت علوم هم اکنون در مرحله بررسی این تصمیمات و ارزیابی نظرات است؛ پس از پایان تحلیلها از وضعیت گذشته و جمع بندی نهایی با استناد به مراکز ارزیابی عملکرد واحدهای دانشگاهی، حسب نیاز ممکن است به صورت یک آیین نامه جدید به دانشگاهها ابلاغ شود.

حسینی درباره شمولیت این تصمیم برای تمام رشته های تحصیلِی، اظهار داشت: ممکن است برخی رشته ها از این قاعده مستثنی شوند ولی این رویکرد بسیار کلی است و دانشجوی فوق لیسانس ما که قصد ورود به مقطع دکتری یا بازار کار را دارد، لازم است یک پروژه تحقیقاتی در دوره کارشناسی ارشد بگذراند و این دانشجویان موفق تر از دانشجویانی هستند که صرفاً یک سری دوره های آموزشی را گذرانده اند.