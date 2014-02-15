عروس زاگرس در انتظار گردشگران نوروزی/ تلفیق تمدن و طبیعت ایلام برای مسافران

به گزارش خبرنگار مهر، استان ایلام در غربی ترین نقطه کشور با 420 کیلومتر مرز مشترک با عراق قرار دارد و این استان به لحاظ جمعیت، کم جمعیت ترین استان کشور با 600 هزار نفر است.

استان ایلام به رغم کم جمعیت بودن سرشار از آثار طبیعی و تاریخی در تمام نقاط خود است به طوری که این آثار بسیار جذاب، خاطره انگیز و دیدنی برای مسافران و گردشگران خواهد بود.

این استان با داشتن 640 هزار هکتار جنگل آثار طبیعی مثل کوه ها بلند، آبشارها، تنگه ها و...را در خود جای داده است که دیدن هر یک از آنها برای هر گردشگری جذاب است چراکه بعضی از این آثار در کشور نادر هستند.

دریاچه دوقلوی سیاه گاو در شهرستان آبدانان، غار زینه گان شهرستان مهران، تنگه رازیانه در شهرستان بدره، دره ارغوان در شهرستان ایلام، چشمه های قیر و آبگرم شهرستان دهلران، آبشارهای شهرستان ملکشاهی، تنگه بهرام چوبین شهرستان دره شهر، منطقه خوران شهرستان ایوان و... همه از آثار طبیعی بکر استان ایلام حکایت دارد.

قلعه والی شهرستان ایلام، موزه باستان شناسی شهرستان دره شهر، قلعه هزار درب شهرستان آبدانان، طاق شیرین و فرهاد شهرستان ایوان، سنگه نوشته آشوربانیپال شهرستان ملکشاهی، شهر تاریخی سیروان، شهر تاریخی دره شهر، تپه علی کش و...همه نیز حاکی از تاریخی بودن استان ایلام و تمدن 10 هزار ساله استان دارد.

بدون شک تلفیق آثار طبیعی و تاریخی استان ایلام باعث جذاب بودن این استان برای مسافران و گردشگران است و سالانه در ایام تعطیل و تمام فصول این استان میزبان هزاران گردشگر است.

داشتن چنین جاذبه های طبیعی و تاریخی در هر منطقه باعث می شود موجی از گردشگران در ایام نوروز به این استان سفر کنند و بودن شک تحولی در بخش گردشگری استان ایجاد می شود.

استان ایلام برای استقبال از گردشگران و مسافران نورزی آماده است

مدیر کل میراث فرهنگی استان ایلام به خبرنگار مهر گفت: استان ایلام با داشتن جاذبه های تاریخی و طبیعی مانند هر سال آماده استقبال از گرشگران و مسافران نوروزی است.

عبدالمالک شنبه زاده اظهار داشت: هر ساله تعداد زیادی مسافر و گردشگر در ایام نوروز به این استان سفر می کنند و از نزدیک جاذبه های متنوع استان در نقاط مختلف را نظاره گر می شوند.

وی بیان داشت: طبق بررسی های به عمل آمده هر ساله تعداد گردشگران و مسافران به استان افزایش می یابد و امیدواریم در سال جاری این روند ادامه داشته باشد.

این مسئول بیان داشت: تمام تمهیدات لازم برای استقبال از گردشگران و مسافران به استان اندیشیده شده است.

شنبه زاده عنوان کرد: موزه مردم شناسی و موزه باستان شناسی در شهرستان ایلام و دره شهر از جمله جاذبه های مهم استان در ایام نوروز است که به طور قطع نقش مهمی در جذب گردشگر دارند.

شهر تاریخی سیمره

وی افزود: شهر تاریخی سیمره واقع در شهرستان دره شهر به عنوان بزرگترین محوطه تاریخی استان ایلام نیز از آثار مهم و ارزشمند استان است که مورد استقبال قرار می گیرد.

شنبه زاده بیان داشت: تمام برنامه ریزی های لازم جهت استقبال از گردشگران و مسافران به این آثار تاریخی و و دیگر آثار استان انجام شده است.

ظرفیت دفاع مقدس در استان ایلام

وی تصریح کرد: این استان دارای چندین منطقه ثبت شده ملی در بحث یادمانهای دفاع مقدس است که هر ساله میزبان هزاران نفر در قالب کاروانهای راهیان نور است.

وی بیان داشت: یکی از مباحث مهمی که در استان ایلام در سال جاری به آن توجه شده، ظرفیت دفاع مقدس برای جذب گردشگر به استان است.

شنبه زاده بیان داشت: در این استان ظرفیتهای و یادگاری های ارزشمندی از دفاع مقس به جا مانده است که برای مسافر و گردشگری آموزنده است.

نقش مهم رسانه در معرفی استان

وی افزود: استان ایلام دارای تمام ظرفیتهای جذب گردشگر و مسافر در ایام نورز است و باید این ظرفیتها در سطح ملی معرفی شوند.

این مسئول بیان داشت: بدون شک نقش رسانه های استان در این حوزه بسیار مهم است و امیدواریم استان به خوبی در سطح کشور معرفی شود.

با توجه به وجود آثار طبیعی، آثار تاریخی و یادمانهای دفاع مقدس بدون شک این استان مقصد هزاران گردشگر و مسافر خواهد بود و باید برای این حجم تردد امکانات لازم نیز اندیشیده شود.

بدون شک زیرساختها لازم و امکانات رفاهی برای گردشگران و مسافران نقش مهم در ماندگاری آنها در استان خواهد داشت.

امیدواریم رسانه های استان با همکاری و تلاش در جهت معرفی استان در سطح کشور و همچنین تلاش مسئولان در جهت مهیا کردن امکانات، سالی پر رونق در بحث گردشگری استان رخ دهد.