چاوز : اگر اقدامي عليه رابرتسون صورت نگيرد به سازمان ملل شكايت مي كنم

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، هوگو چاوز رئيس جمهوري ونزوئلا روز گذشته اعلام كرد : اگر دولت آمريكا اقدامي براي مجازات پت رابرتسون كشيش و مبلغ تلويزيوني كه خواستار ترور وي شده است كاري انجام ندهد ، عليه اين كشور به سازمان ملل و سازمان كشورهاي آمريكايي شكايت خواهد كرد .



وي افزود : اگر در اقدام عليه رابرتسون كوتاهي شود آمريكا در حال محافظت از يك تروريست است كه خواستار ترور يك رئيس جمهور مشروع شده است .



رئيس جمهوري ونزوئلا همچنين تاكيد كرد : به وزير امورخارجه و سفيراين كشور درواشنگتن دستور داده است كه روند شكايت در سازمانهاي بين المللي را آغاز كنند .



چاوز همچنين با اعلام اين مطلب كه ونزوئلا ممكن است از كنوانسيونها و معاهدات بين المللي براي استرداد اين كشيش تلويزيوني استفاده كند تصريح كرد : رابرتسون بايد به زندان فرستاده شود تا درس عبرتي براي تمام جهان شود .



رابرتسون هفته گذشته دريك برنامه تلويزيوني اعلام كرد كه اگرچاوزبر اين باور است كه آمريكا درصدد ترور وي است، بايد اين كار انجام شود. رابرتسون دو روز پس از اين اظهارات عذر خواهي كرد و با مقايسه چاوزبا صدام حسين اعلام كرد كه ممكن است آمريكا يك روزي عليه ونژوئلا دست به حمله بزند .



شايان ذكر است كه چاوز بارها دولت بوش را به تلاش براي ترور خود و همچنين مشاركت در كودتايي كه موجب شد وي براي دو روز از كار بركنار شود، متهم كرده است .

کد مطلب 223620