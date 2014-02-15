الوندي ها به جدال پديده مشهد مي روند/ الوند حريف دست و پا بسته اي براي تيم ها نيست

به گزارش خبرنگار مهر، تیم الوند همدان در گروه خود با تیم ‌های صنعت نفت آبادان، گهردورود، پدیده مشهد، شهرداری ياسوج، گل ‌گهر سيرجان، نیروی ‌زمینی تهران، نساجی مازندران، شهرداری بندرعباس، استقلال اهواز، گیتی ‌پسند اصفهان، سیاه جامگان مشهد و فولاد یزد هم گروه است و باید با آنها به رقابت بپردازد.

تيم الوند همدان در چهارچوب هفته بيستم ليگ آزادگان بايد در مشهد به جدال تيم پديده مشهد كه در صدر جدول قرار دارد برود.

تيم الوند همدان با انجام 16 بازي و كسب 16 امتياز در رده دوازدهم جدول قرار دارد و همچنين تيم پديده مشهد نيز با انجام 16 بازي و كسب 29 امتياز در صدر جدول رده بندي قرار گرفته است.

همچنين تيم الوند همدان كه روزهاي پر فراز و نشيبي را سپري مي كند اين روزها توانسته سرمربي خود را پيدا كند و عبدالرحيم خرمزي به عنوان سرمربي تيم الوند همدان انتخاب شده است.

در همين راستا با مديرعامل باشگاه الوند همدان به گفتگو نشستيم.

بهرام يدي در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بعد از انجام مذاكرات سرمربی سابق تیم های ایران جوان بوشهر و شهرداری بندر عباس هدایت تیم الوند همدان را بر عهده گرفت.

مدیرعامل باشگاه الوند همدان با بيان اينكه پس از جدایی رضا طلایی منش از تیم الوند با گزینه های زیادی برای هدایت الوند مذاکره كرديم که هر یک بنا به دلایلی نتوانستند این مسئوليت سنگین را بر عهده گيرند، افزود: پس از مشورت با پیشکسوتان و بزرگان فوتبال کشور تصمیم گرفتیم عبدالرحیم خرمزی را به عنوان سرمربی جدید الوند همدان در هفت بازی آینده انتخاب کنیم.

وی بيان داشت: خرمزی از افراد با دانش و با اخلاق فوتبال کشور است که سابقه هدایت تیم های ایران جوان بوشهر و شهرداری بندر عباس را در کارنامه خود دارد و حتی با ایران جوان بوشهر توانسته به پلی اف لیگ برترنیز راه یابد

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يدي اضافه كرد: باشگاه الوند همدان پس از جدايي طلايي از نظر مربي دچار بحران شد و منهاي مسائل فني اين عامل باعث ضربه به تيم شد.

مدیرعامل باشگاه الوند همدان عنوان داشت: با آمدن عبدالرحيم خرمزي به تيم الوند به عنوان سرمربي، الوند همدان به روزهاي اوج خود برمي گردد.

وي ابراز داشت: از فاکتورهای انتخاب سرمربي براي باشگاه الوند انتخاب فرد اخلاق مدار و داشتن تجربه كافي در شرايط بحراني بود كه با صحبت با پيشكسوتان فوتبال با خرمزي كنار آمديم و اين سرمربي از لحاظ فني و خلق و خو مورد پسند واقع شد.

يدي در ادامه گفت: آينده اي مثبت را براي تيم الوند همدان مي بينيم اما يك مقدار برخي رسانه ها برخورد خوبي نمي كنند و به جاي اينكه دست ما را به گيرند دست به نقدهاي تخريب كننده مي زنند.

مدیرعامل باشگاه الوند همدان با بيان اينكه رسانه ها تخريبي برخورد نكنند، اذعان داشت: تيم الوند تنها مربوط به بهرام يدي نيست، بلكه متعلق به همدان است و بايد به اين تيم تعصب نشان دهند.

وي با اشاره به بازي تيم الوند همدان برابر تيم پديده مشهد گفت: تيم الوند حريف دست و پا بسته اي براي پديده مشهد نيست و كمر تيم هاي مقابل را با بازي هاي خوب خود مي شكند.

يدي اظهار داشت: تيم الوند همدان به مشهد براي به دست آوردن امتياز كامل رفته است و بازي را به راحتي واگذار نمي كنيم و با حداقل امتياز هم كه شده از مشهد برمي گرديم.

مربی تيم الوند همدان در ادامه درباره بازی حساس امروز برابر پدیده مشهد افزود: شناخت خوبی از این تیم پديده داريم و اين تيم مربی خوبی به نام اکبر میثاقیان را روی نیمکت خود دارد و همچنين چندین بازیکن لیگ برتری را نیز در ترکیب خود دارد که قدرت این تیم را زیاد مي كند.

اكبر افشاري با بيان اينكه کار سختی در برابر تيم پديده مشهد خواهیم داشت، گفت: با آنالیزی که از تیم پدیده داریم مشخص است که این تیم بازیکنان دونده‌ای دارد و به هیچ عنوان دوست ندارد در مشهد بازنده شود.

وي با اشاره به اينكه البته تمام تلاش الوند همدان بر این است که هر سه امتیاز ممکن را به دست آورد و پیروز میدان باشیم، اضافه كرد: تنها پیش بینی من بازی‌های سختی است که در پیش داریم، تمام تیم‌های حاضر در گروهمان تجربه سال‌ها حضور در لیگ دسته یک و لیگ برتر را دارند.

مربي تيم الوند همدان بيان داشت: اگر برنده بازي شويم مي توانيم خودمان را به صدر نزديک کنيم اما اگر شکست بخوريم کارمان خيلي سخت مي شود و فصل را سخت تر بايد ادامه دهيم.

افشاري ابراز داشت: اميدوارم با ارائه يک بازي خوب و در روزي که اميدوارم روزمان باشد بتوانيم دست پر از زمين مسابقه بيرون بياييم و سوغاتي تيم الوند از مشهد امتيازات اين ديدار باشد.

تیم الوند همدان شنبه 26 بهمن ماه، ساعت 14 در استاديوم ثامن الائمه مشهد به مصاف تيم پديده مشهد مي رود و دیدار دو تيم الوند همدان و پدیده مشهد را احمد صالحی به همراه بهرام حسینی نقوی، فرهاد خوشنواز و رضا عادل قضاوت خواهند کرد.