4 پروژه عمرانی بانک کشاورزی استان سمنان افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا حاتمی شامگاه شنبه در حاشیه بازدید از پروژه ساختمان شعبه بانک کشاورزی روستای حسین آباد دولاب از توابع شهرستان دامغان به خبرنگاران گفت: غیر از این پروژه در حال بازدید، پروژه های دیگر شامل ساختمان شعبه بانک کشاورزی سرخه، تعمیر و توسعه شعبه مرکزی سمنان و ساختمان شعبه بانک کشاورزی کلاته خیج شاهرود است.

وی اضافه کرد: این تعداد پروژه با زیر بنای 232 متر مربع و با اعتبار 32 میلیارد ریال و از محل اعتبارات سرپرستی بانک کشاورزی استان سمنان هزینه می شود.

بهره برداری از 4 پروژه بانک کشاورزی استان سمنان

مدیر شعب بانک کشاورزی استان سمنان از افتتاح همزمان چهار پروژه عمرانی این بانک خبر داد و اظهار داشت: این پروژه ها شامل ساختمان شعبه بانک کشاورزی دامغان به متراژ 821 متر مربع و با اعتبار 8.6 میلیارد ریال، ایستگاه شعبه 24 ساعته دامغان به متراژ 42 متر مربع و با اعتبار 650 میلیارد ریال، ساختمان شعبه بانک کشاورزی شهر امیریه به متراژ 347 متر مربع و با اعتبار 6.7 میلیارد ریال و بهسازی ساختمان مدیریت شعب بانک کشاورزی استان سمنان به متراژ 412 متر مربع و با اعتبار 3.3 میلیارد ریال بوده که در ایام الله دهه مبارک فجر افتتاح و مورد بهره برداری قرار گرفت.

حاتمی افزود: این پروژه ها جمعاً یک هزار و 622 متر مربع و با اعتبار 19.3 میلیارد ریال به بهره برداری رسیده است.

بانک کشاورزی تنها بانک حاضر در 16 نقطه استان سمنان

مدیر شعب بانک کشاورزی استان سمنان به ارائه خدمات از سوی این بانک در 16 نقطه استان سمنان خبر داد و اظهار داشت: در این نقاط فقط بانک کشاورزی حضور دارد و بانک دیگری وجود ندارد.

حاتمی در خاتمه با بیان اینکه بانک کشاورزی استان سمنان دارای 45 شعبه فعال است گفت: از این تعداد 18 شعبه روستایی و مابقی را شعبات شهری تشکیل می دهند.