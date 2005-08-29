دومين دور مسابقات فوتبال شاهد با 16 بازي پيگيري شد

به گزارش خبرنگار ورزشي " مهر" ازكرج، دراين دور از رقابتها دربازي اول درزمين كارگران كلاك شهرستان كرج تيم شهرري به مصاف تيم گلستان رفت و با نتيجه 2بر3 اين تيم را شكست داد. درديگربازي اين زمين لرستان با دوگل تيم آذربايجان غربي را مغلوب كرد. درزمين شماره يك استاديوم شريعتي دريك بازي پرگل كردستان 4 بر3 ازسد تيم هرمزگان گذشت و تيم كرج يك برصفر مغلوب تيم بوشهر شد .

درزمين شماره دو استاديوم شريعتي ، مازندران و اصفهان بعد از90 دقيقه بازي نفس گير به تساوي يك بر يك دست يافتند و آذربايجان شرقي 3بريك تيم كرمانشاه را شكست داد.

درزمين فوتبال رزكان نو ، قزوين هيچ امتيازي ازبازي خود نگرفت و 2 بر صفر ازخوزستان شكست خورد. تيم زنجان در نيمه اول 3 گل وارد دروازه تيم سيستان و بلوچستان كرد و درنيمه دوم تيم بازنده درميدان حاضر نشد.

درزمين ورزشي مرحوم بزرگخو شمال غرب تهران تيم تهران جنوب را 3 بريك شكست داد و تيم هاي گيلان و خراسان شمالي به تساوي 3 بر 3 دست يافتند.

درزمين ورزشي سپاه تيم هاي قم و يزد ازسد رقباي خود گذشتند و به ترتيب با نتيجه 2 برصفر و 1 بر صفرتيم هاي اردبيل و استان مركزي را شكست دادند.

درزمين ورزشي كمالشهر تيم كهكيلويه و بويراحمد جنوب شرق تهران را با 2 گل شكست داد و تيم شمال شرق تهران نيز4 گل به چهارمحال بختياري زد.

درزمين مجموعه ورزشي انقلاب فارس و ايلام ، تيم هاي سمنان و خراسان رضوي را شكست دادند و هركدام به ترتيب 2 و 3 گل وارد دروازه رقيب كردند.

دردوراول رقابتها نيزتيمهاي آذربايجان غربي ، لرستان ، اصفهان ، مازندران ، كردستان ، بوشهر، خوزستان ، شمال غرب تهران ، گيلان ، شمال شرق تهران ، جنوب شرق تهران ، خراسان رضوي و فارس مقابل رقباي خود به برتري رسيدند و تيمهاي زنجان ، قزوين ، يزد ، قم ، اردبيل و مركزي به نتيجه تساوي دست يافتند.

درديدني ترين رقابت اين دوره ازمسابقات تيم گيلان مقابل تيم جنوب تهران جشنواره گل به راه انداخت و 7 بر يك تيم جنوب تهران را مغلوب كرد ، همچنين تيم خوزستان سيستان وبلوچستان را 6 بر صفر شكست داد . پرگل ترين بازي اين ديدار نيز بين دو تيم لرستان و شهرري برگزارشد كه در پايان پس از رد و بدل شدن 10 گل لرستان 6 بر 4 شهرري را مغلوب كرد.

گفتني است ؛ امروز نيز 16 مسابقه در مناطق مختلف شهرستان كرج بين تيمهاي حاضر در مسابقات فوتبال فرزندان شاهد و ايثارگران سراسر كشور برگزار خواهد شد.