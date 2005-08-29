دولت چهارشنبه سقف خسارت سبزيكاران را مشخص مي كند

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر ، محمد اسكندري درنخستين نشست مطبوعاتي خود كه ساعت هفت صبح امروز برگزار شد افزود: قرار است در جلسه دولت در چهارشنبه هفته جاري سقف خسارت پرداختي به سبزيكاران كه در ستاد حوادث غير مترقبه تهيه شده به تصويب نهايي برسد و به صندوق پرداخت خسارت ابلاغ شود و اين در حالي است كه رقم آن تصويب شده اما سعي داريم در جلسه دولت آن را افزايش دهيم .

وي با اشاره به اولويتهاي برنامه كاري خود در دوران وزارتش دروزارت جهاد كشاورزي اظهار داشت: خودكفايي در توليد هفت محصول استراتژي كشاورزي ، تك رقمي كردن نرخ سود بانكي براي اين بخش ، ايجاد اشتغال براي تمامي فارغ التحصيلان كشاورزي و حذف دلالان و واسطه ها از مهمترين اولويتها در وزارت جهاد كشاورزي است .

وي در مورد خودكفايي درتوليد محصولات كشاورزي گفت: براساس برنامه ريزي انجام شده قرار است طي سه سال در توليد برنج و شكر، يكسال در توليد جو ، دو سال در توليد ذرت و براساس برنامه ده ساله حدود 70 درصد در توليد دانه هاي روغني و گياهان علوفه اي به خودكفايي برسيم .

اسكندري با اشاره به تك رقمي كردن نرخ سود تسهيلات بانكي براي بخش كشاورزي در سالجاري ، تصريح كرد: هم اكنون تك رقمي كردن نرخ سود تسهيلات بانكي در بخش كشاورزي و حتي صفر شدن آن در برخي موارد در حال بررسي است و پيش بيني مي شود تا پايان سال اجرايي شود و اين درحالي است كه متاسفانه در طول سالهاي گذشته بانك كشاورزي مانع توسعه بخش بوده و نتوانسته به عنوان يك تسهيل كننده عمل كند كه قرار است طي برنامه اي و با اصلاح ارائه روشهاي برخورد بانك با كشاورز و جايگزيني مكانيزم اعتباري به جاي رابطه نقدي مشكلات موجود برطرف شود .

وي افزايش عملكرد در واحد سطح را موجب تثبيت قيمت محصولات كشاورزي دانست و تاكيد كرد: افزايش عملكرد در واحد سطح وتك رقمي كردن و يا حتي صفر كردن نرخ سود تسهيلات بانكي قطعا موجب كاهش هزينه توليد(با سرمايه گذاري ) ودر نتيجه افزايش آن و تثبيت قيمتها خواهد شد ..

اسكندري در مورد اشتغال تمامي فارغ التحصيلان بخش كشاورزي طي دو سال آينده گفت: يكي ازبرنامه هاي مورد نظر تخصيص قسمتي از يارانه ها به نيروي انساني به جاي ابزارو تجهيزات است كه طرح گندم تجربه خوبي از تلفيق ورود دانش به مزارع و افزايش توليد بود كه مي توان با گسترش اين طرح به تمامي محصولات بخش كشاورزي تنها در بحث گندم موجب جذب پنج ميليون فارغ التحصيل كشاورزي شد .

وي تاكيد كرد: براساس برنامه ريزي صورت گرفته در بخش كشاورزي ، اهداف برنامه چهارم در اين بخش را به عنوان كف برنامه خود قرارداده ايم .

اسكندري ورود بخش كشاورزي به سازمان تجارت جهاني را امكانپذير دانست و گفت: بخش كشاورزي ما پتانسيلهاي موجود براي ورود به سازمان تجارت جهاني را دارد واگر قرار است وارد سازمان تجارت جهاني شويم بايد توليد كننده ما همان شرايط كشورهاي ديگررا داشته باشد و با بررسي كامل و اصلاح زير ساختهاي توليدي موجب تحقق اين امر شويم .

وي با اشاره به توليد گندم با كيفيت در كشور افزود: براساس آمار بخش تحقيقات گندم موسسه بذر و نهال در گذشته حدود 40 درصد از گندم توليدي كشور داراي كيفيت پاييني بود و اين در حالي است كه همزمان با اجراي طرح خودكفايي و در طول سه سال گذشته حدود 65 درصد گندم توليدي با كيفيت خوب و مابقي متوسط گزارش شده وبراساس برنامه ريزي انجام شده قرار است در سال آينده خريد گندم از كشاورزان مطابق با كيفيت باشد .

اسكندري در مورد تاثير شرايط اقليمي و اب و هوايي بر محصولات كشاورزي افزود: بهانه شرايط اقليمي براي كاهش توليد در محصولات كشاورزي به هيچ وجه پذيرفتني نيست و توليد محصولي نبايد فداي توليد محصول ديگر شود بطوريكه امسال در مورد گندم و با توجه به كاهش بارندگي بهاره بدترين شرايط اقليمي را داشتيم ولي با توليد پايدار اين محصول امسال مشكلي از نظر توليد نداشتيم .

وي خواستار ايجاد هماهنگي ميان وزارتخانه هاي صنايع ، بازرگاني و جهاد كشاورزي براي بحث توليد شكر شد و گفت: در صورت ايجاد هماهنگي ميان وزارتخانه هاي مذكور نبايد توليد شكر با مشكل مواجه شود و يكي از سياستهاي موجود تاكيد بر توليد داخلي با رعايت حقوق مصرف كننده است و در مواردي كه نياز به واردات است بايد واردات انجام گيرد .

اسكندري با انتقاد از ارائه آمار متفاوت در بخش كشاورزي گفت : متاسفانه در برخي موارد آمار متفاوتي ارائه مي شود بطوريكه بايد از ارائه ارقام متفاوت و عددسازي جلوگيري كنيم ودر طول دوران وزارتم اگرمديري آمار متفاوت ارائه كند در وهله اول تذكر و در نوبت بعد عزل وي را مي خواهم .

اسكندري با اشاره به تغيير مديران و معاونان در وزارتخانه جهاد كشاورزي ، گفت: مهم نيست كه در كار چه كساني بايد باشند بلكه مهم داشتن روحيه جهادي و خدمت به مردم است بطوريكه قرار نيست كار فداي فرد شود و اگر ادعاي خدمتگزاري مي كنيم بايد از مديران شايسته و توانا ، خدمتگزار استفاده شود .

وي در پاسخ به اولويت استفاده از نيروهاي جهادي يا كشاورزي دروزارتخانه تصريح كرد: درحال حاضر بيش ازپنج سال از اداغام دو وزارتخانه جهاد سازندگي و كشاورزي گذشته و اكنون تمامي نيروها عضو وزارتخانه جهاد كشاورزي هستند و در چارچوب برنامه اي مشخص از نيروهاي داخل وزارتخانه استفاده خواهيم كرد و سعي خواهيم كرد طي دو ماه آينده از همكاراني استفاده كنيم كه بتوانند در بخش تغيير ايجاد كنند .

وي زود بازده ترين آثار در دولت احمدي نژاد را متوجه بخش كشاورزي دانست .