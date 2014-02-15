مدیریت صنایع انرژی بر پارسیان از لامرد جدا شود

شیخ احمد خنجی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد صنایع انرژی بر پارسیان اظهارداشت: با توجه به در پیش بودن سفر ریاست جمهور به استان هرمزگان باید مسائل و مشکلات موجود در جامعه را به گوش مسئولین امر رساند و جهت رفع آنان تلاش لازم صورت گیرد.

امام جمعه اهل سنت پارسیان از فرماندار شهرستان پارسیان خواستار آن شد که نسبت به مسائل اجتماعی و خواسته های مردمی این شهرستان اقدامات لازم صورت گیرد و خواسته های مردم را به گوش مسئولین امر به ویژه به استاندار و ریاست جمهور منتقل نمایند.

وی با اشاره به دغدغه های اصلی مردم در بحث الحاق پنج روستای این شهرستان اشاره ;vn و اظهار داشت: هنوز بحث الحاق و جدایی بخش هایی از این شهرستان منتفی نشده و دوباره بحث جدا شدن بخش هایی از این شهرستان مطرح شده است.

شیخ خنجی گفت:می طلبد در بحث الحاق جوانان و مسئولان استان و شهرستان و به ویژه نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی در این زمینه دخیل باشند و حقوق مردم پارسیان را پاس بدارند.

وی با اشاره به اینکه دو صنایع انرژی بر پارسیان و لامرد با یک مدیریت که دفتر اصلی آن در شهرستان لامرد استان فارس است اشاره کرد و اظهارداشت: مدیریت صنایع انرژی بر پارسیان حق مسلم و غیر قابل انکار مردم این شهرستان است و خواهان تفکیک و جدا شدن مدیریت این صنایع انرژی بر از صنایع لامرد استان فارس هستیم.

شیخ احمد خنجی با اشاره به این که شهرستان پارسیان در امور شهرستان های اطراف دخالتی نمی کند و نخواهد داشت بیان داشت:حرمت همسایگان این شهرستان محفوظ و به جای خود اما دوست نداریم نسبت به مسائلی که مربوط به این شهرستان می باشد شهرستان های اطراف در آن دخیل باشند.

وی گفت:هنوز مساله چاه های تابناک جزء خواسته های اصلی مردم این شهرستان است و مردم صبور این شهرستان خواهان برگرداندن منافع خود هستند.

امام جمعه اهل تسنن پارسیان به این که نباید تعدی و تجاوز را پذیرفت و نه آن را نسبت به دیگران اعمال کرد اشاره کرد و گفت: جامعه سالم این است که به اندازه حد و حدود خود گام برداریم و به حریم دیگران نباید تجاوز و دخالتی داشته باشیم.