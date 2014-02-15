به گزارش خبرگزاری مهر، سومين كارگاه آموزشي معاونين امورمالي، عاملين ذيحساب و مسئولان مالي گمركات سراسر كشور برگزار شد و در اين كارگاه سيدجواد باقري معاون توسعه مديريت و منابع گمرك جمهوري اسلامي ايران از استقرار سامانه تحت وب سپردهها و تعهدات ذيحسابي در گمرك خبر داد.
معاون توسعه مديريت و منابع گمرك با بيان اين مطلب افزود: سيستم تعهد ذيحسابي و سپرده در گمرك برپايه وب آماده بهرهبرداري است و لازم است گمركات اجرايي نسبت به ورود اطلاعات آن اقدام نمايند.
باقري اظهار داشت: الكترونيكي كردن تضامين بيمه (بن بيمه) هم در دستور كار اين معاونت است و اقداماتي بعمل آمده كه اين سيستم به زودي راهاندازي خواهد شد كه با اجراي آن بسياري از مشكلات بيمهاي برطرف خواهد شد.
معاون توسعه مديريت و منابع گمرك جمهوري اسلامي ايران در ادامه با اشاره به سفر اخير خود به استان هرمزگان و بررسي وضعيت مالي و اداري گمركات اين استان، بر ضرورت وصول مطالبات و ضمانتنامههاي بانكي، حداكثر تا پايان سال جاري تأكيد كرد.
باقري در اين كارگاه آموزشي همچنين درخصوص آمادگي معاونت توسعه مديريت و منابع گمرك براي تأمين اعتبارات مربوط به تعمير، تجهيز و خريد دستگاههاي ايكسري در گمركات اجرايي و تصميمات در مورد منازل سازماني مطالبي بيان كرد.
شايان ذكر است، در اين كارگاه آموزشي خسرو زيباكردار حسابرس كل امور اقتصادي و زيربنايي ديوان محاسبات، فريدون قربانپور مديركل اموال دولتي و اوراق بهادار وزارت امور اقتصادي و دارايي و ملكوتيخواه رئيس امور بودجه هزينهاي معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور حضور داشتند.
همچنين يك گروه از كارشناسان دانشگاه تهران كه در زمينه اجراي سامانههاي الكترونيكي با گمرك جمهوري اسلامي ايران همكاري دارند، در اين همايش به تبيين چگونگي اجراي سامانههاي الكترونيكي در گمرك پرداختند.
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