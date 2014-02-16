رایج ترین جملات ارسالی با تلفن همراه/ از معروف ترین عبارت عاشقانه تا ابراز تأسف

به گزارش خبرگزاری مهر، گروهی از پژوهشگران شرکت SwiftKey اپلیکیشنی را برای صفحه کلید ارائه و آن را برای دانلود عرضه کردند و سپس با استفاده از نوعی نرم افزار رایج ترین کلمات تایپ شده را ارزیابی کردند.

آنها با بررسی بیش از یکصد میلیون دستگاه ضمن شناسایی این جملات رایج دریافتند کاربران تلفن همراه از آنچه که تصور می شود مودب تر هستند.



رایج ترین عبارت ها شامل:

دوستت دارم

می خواهم بدانم

حالت چطور است

نمی دانم

بسیار ممنونم

شما چطور؟

می بینمت

متاسف هستم

اوضاع چطور است

دلم برایت تنگ شده است

اپلیکیشن صفحه کلید این شرکت در بین رایج ترین اپلیکیشن های دانلودی اندروید است و اخیرا نیز یک نسخه برای گوشی های اپل ارائه شده شده است.

محققان این شرکت از یک الگوریتم برای پیش بینی اینکه کاربر چه چیزی تایپ خواهد کرد استفاده کرده و به طور مداوم توانایی این اپلیکیشن را همزمان با یادگرفتن اینکه کاربر چگونه تایپ می کند اصلاح کردند. این الگوریتم رایج ترین جملات و عبارت های تایپ شده را مشخص کرد.

آنها دریافتند رایج ترین جمله سه کلمه ای در زبان انگلیسی "دوستت دارم " است.



