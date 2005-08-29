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۷ شهریور ۱۳۸۴، ۱۲:۴۸

رييس مجمع خيرين مدرسه ساز تهران در گفتگو با " مهر " :

تعهدات خيرين مدرسه ساز معطل مانده است // دولت 50 درصد سهم مشاركت خود را بپردازد

تعهدات خيرين مدرسه ساز معطل مانده است // دولت 50 درصد سهم مشاركت خود را بپردازد

رييس مجمع خيرين مدرسه ساز استان تهران معتقد است كه اگر دولت سهم توافقي خود مبني بر پرداخت 50 درصد از هزينه ساخت فضاهاي آموزشي را بپردازد ، امكان تسريع در بهره برداري از مدارس در حال ساخت افزايش خواهد يافت .

امير نعمت بني آدم ضمن تاكيد بر تلاش مسئولان آموزش و پرورش براي تامين اعتبارات دولتي به خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر توضيح داد : متاسفانه يكي از مشكلات بر سر راه براي بهره برداري هرچه سريعتر از فضاهاي آموزشي در حال احداث ، عدم تصويب اعتبارات دولتي است .

وي افزود : بر اساس آنچه مصوب شده دولت موظف به پرداخت 50 درصد از سهم مشاركتي براي ساخت فضاهاي آموزشي است كه تاكنون اين رويه به خوبي اجرا نشده و همين مساله موجب گرديده كه خيرين مدرسه ساز كه تازه به جمع مدرسه سازان پيوسته اند تا حدودي دلسرد شوند .

بني آدم تصريح كرد : عدم تامين اعتبارات دولتي براي ساخت مدرسه باعث شده كه خيرين به تعهدات سال 84 دست نزنند و آن را موكول به تحقق اعتبارات دولتي نمايند .

رييس مجمع خيرين مدرسه ساز استان تهران خواستار توجه هرچه بيشتر دولت جديد به اين مصوبه شد تا زمان بهره برداري از فضاهاي آموزشي طولاني نشود .

  

کد مطلب 223662

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