تعهدات خيرين مدرسه ساز معطل مانده است // دولت 50 درصد سهم مشاركت خود را بپردازد

امير نعمت بني آدم ضمن تاكيد بر تلاش مسئولان آموزش و پرورش براي تامين اعتبارات دولتي به خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر توضيح داد : متاسفانه يكي از مشكلات بر سر راه براي بهره برداري هرچه سريعتر از فضاهاي آموزشي در حال احداث ، عدم تصويب اعتبارات دولتي است .

وي افزود : بر اساس آنچه مصوب شده دولت موظف به پرداخت 50 درصد از سهم مشاركتي براي ساخت فضاهاي آموزشي است كه تاكنون اين رويه به خوبي اجرا نشده و همين مساله موجب گرديده كه خيرين مدرسه ساز كه تازه به جمع مدرسه سازان پيوسته اند تا حدودي دلسرد شوند .

بني آدم تصريح كرد : عدم تامين اعتبارات دولتي براي ساخت مدرسه باعث شده كه خيرين به تعهدات سال 84 دست نزنند و آن را موكول به تحقق اعتبارات دولتي نمايند .

رييس مجمع خيرين مدرسه ساز استان تهران خواستار توجه هرچه بيشتر دولت جديد به اين مصوبه شد تا زمان بهره برداري از فضاهاي آموزشي طولاني نشود .