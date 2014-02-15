انعقاد تفاهمنامه همکاری بنیاد نخبگان ایلام با پارک علم و فناوری استان

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس بنیاد نخبگان استان ایلام گفت: این تفاهم نامه به منظور برنامه ريزي و همكاريبین بنياد نخبگان استان ايلام و پارك علم و فناوري استان ايلامدر جهت استفاده از ظرفيت هاي بين بخشي در زمينه آموزش، تحقيقات و فناوري به منظور شناسايي، هدايت، حمايت مادي و معنوي از نخبگان، استعدادهاي برتر، مخترعان و صاحبان ايده منعقد شده است.

خلیل سالکی در خصوص اهداف این تفاهم نامه اظهار داشت: همكاري در برگزاري نمايشگاه، مسابقات، همايش ها، كارگاه هاي آموزشي، جلسات هم انديشي و نشست هاي علمي مشترك در راستاي توانمند سازي استعدادهاي برتر و مخترعين استان براساس ضوابط و آيين نامه هاي بنياد نخبگان استان ايلام و پارك علم و فناوري استان ايلام و داوري اختراعات، طرح ها و ايده ها از اهداف انعقاد این تفاهم نامه است.

وی افزود: فراهم نمودن زمينه همكاري محققين و مخترعين استان با پارك علم و فناوري استان ايلام، ارجاع طرح ها و ايده هاي فناورانه به پارك جهت حمايت و رشد تا مرحله تجاري سازي، همكاري در زمينه استفاده از زيرساخت‌هاي موجود در راستاي نياز استعدادهاي برتر و مخترعين استان، از جمله موارد توافق شده در این تفاهم نامه هستند.

سالکی در ادامه بیان داشت: پارک علم و فناوری در این تفاهم نامه متعهد به حمايت از تشكيل و راه اندازي شركت هاي دانش بنيان و تسريع و تسهيل در روند نظر كارشناسي و حمايتي طرح هاي معرفي شده از سوي بنياد نخبگان استان ايلام، ارائه تسهيلات و امكانات مناسب به نخبگان، استعدادهاي برتر و مخترعین براي توسعه طرح ها و ايده هاي فناورانه، جلوگيري از موازي كاري، تكاليف و وظايف محول به نخبگان و استعدادهاي برتر شده است.