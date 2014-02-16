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۲۷ بهمن ۱۳۹۲، ۱۰:۳۴

مستند «تنبور» از سابقه ساز تنبور می‌گوید

مستند «تنبور» از سابقه ساز تنبور می‌گوید

فیلم مستند «تنبور» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی سیاوش ابراهیم‌زاده براساس تحقیق و پژوهش فرید الهامی درباره ساختار، مقام‌ها و ریشه ساز تنبور کلید خورد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این فیلم مستند درباره ساختار، مقام‌ها و ریشه ساز تنبور و نقش آن در موسیقی مقامی ایران است و قرار است اساتید موسیقی ایران از جمله خواننده ها و برخی از آهنگسازان و همچنین تنبورنوازان و سازندگان این ساز درباره آن صحبت کنند.

تصویربرداری این فیلم مستند که به تازگی توسط علی خدایی، محسن قنداق‌ساز و داریوش ابراهیم‌زاده آغاز شده است در پنج استان کرمانشاه، کردستان، آذربایجان شرقی، لرستان و تهران به انجام خواهد رسید.

پیش‌تولید مستند بلند «تنبور» به پایان رسیده و تصویربرداری این فیلم در تهران آغاز شده است.

سیاوس ابراهیم زاده کارگردانی و تصویربرداری مجموعه مستندهایی چون «میان جنگ و زندگی»، «leaving afghan»، «روی موج عراق»، «ساحل عاج» و یک اپیزود از مستند بلند «نغمه های محمدی» و... را در کارنامه کاری خود دارد. 

همچنین فرید الهامی که تحقیق و پژوهش این فیلم مستند را به عهده دارد، پیش از این آهنگسازی و سرپرستی گروه موسیقی فردوسی را به عهده داشته است. 

کد مطلب 2236660

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