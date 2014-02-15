احداث 3700 کیلومتر شبکه آب و فاضلاب در اردبیل/ کمبود اعتبار مشکل اصلی است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین حسن زاده بعد از ظهر شنبه در جلسه توسعه آب و فاضلاب شهری در اردبیل اضافه کرد: از این میزان دو هزار و 686 کیلومتر خط انتقال و توسعه شبکه آب و هزار و 68 کیلومتر شبکه و خط انتقال فاضلاب است.

وی با بیان اینکه از این میزان 93 کیلومتر اصلاح و توسعه شبکه آب و فاضلاب در دهه فجر به بهره برداری رسیده است، تاکید کرد: 71 کیلومتر این رقم توسعه شبکه آب و فاضلاب و 22 کیلومتر اصلاح شبکه بوده است.

به گفته مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان از 71 کیلومتر لوله گذاری و شبکه گذاری نیز 46 کیلومتر لوله گذاری توسعه شبکه فاضلاب و 25 کیلومتر توسعه شبکه آب است.

وی با بیان اینکه این پروژه های در 23 شهر استان اردبیل اجرا و وارد مدار بهره برداری شده است، ادامه داد: در حال حاضر اجرای توسعه ای و نیز اصلاح شبکه آب و فاضلاب در دست اجرا بوده و بخشی از طرح ها نیز در سال آینده به بهره برداری خواهد رسید.

حسن زاده با بیان اینکه پروژه های اجرای با وجود محدودیت های مالی و تخصیص های اندک اعتبارات عمرانی و عمرانی صورت گرفته است، عمده ترین مشکل در اجرای سریع این طرح ها را کمبود اعتبار برشمرد.

وی با اشاره به اجرای طرح های تصفیه خانه فاضلاب در شهرهای مختلف استان تصریح کرد: تمام این طرح از جمله تصفیه خانه پارس آباد، بیله سوار و... با بیش از 50 درصد پیشرفت فیزیکی با کمیود اعتبار مواجه است.