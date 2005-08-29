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۷ شهریور ۱۳۸۴، ۱۲:۱۲

رماني از " هانريش مان "

" زير دست ها " به ايران سفر مي كنند

رمان « زيردست ها » نوشته " هانريش مان " با ترجمه " محمود حدادي " ، به زودي منتشر خواهد شد .

به گزارش خبرنگار كتاب مهر ، «  زيردست ها »  نوشته هانريش مان با ترجمه  محمود  حدادي  از زبان  آلماني به  فارسي در 400صفحه  و با قطع رقعي به زودي توسط " نشر ماهي " منتشر خواهد شد .

" هانريش مان " ، در اين كاب كه منتقدان به از آن با عنوان اوج هنر داستان نويسي آلمان ياد مي كنند ، داستاني واقع گرايانه را در آلمان قرن بيستم روايت مي كند .

به گزارش مهر ، نويسنده در رمان نسبتا بلند « زير دست ها » نحوه شكل گيري شخصيت هاي نو كيسه و فرصت طلبي را نشان مي دهد كه در پيدايش صنعت و سرمايه داري در آلمان آغاز قرن بيستم سهم ونقشي ساختاري داشتند .

هانريش مان در « زيردست ها » كه در سال 1901 در آلمان منتشر شد ، بازيركي وصف ناپذيري ظهور فاشيزم و جريان هاي نژادپرستي را دراروپاي ابتداي قرن گذشته  ييش بيني مي كرد و چهره واقعي آن را به روشني در اين كتاب به تصوير كشيده است .

به گزارش مهر ، البته اندكي بعد از روي كار آمدن نازي ها در آلمان كتابهاي او ممنوع الانتشار و نسخه هاي موجود آن از كتابخانه ها خارج  و سوزانده شد  .

محمود حدادي مترجم آثار " هانرش مان " به جز رمان « زيردست ها » كتاب بزرگ « هانري چهارم » را از اين نويسنده به فارسي برگردانده . اين كتاب كه بيش از 2000صفحه دارد در چهار جلد نوشته شده است كه مترجم هنوز براي انتشار آن اقدامي نكرده است . گفتني است ، از حدادي پيش از اين ترجمه مجموعه آثار " برتولت برشت " نويسنده ونمايشنامه نويس آلماني به زبان فارسي منتشر شده است .

کد مطلب 223668

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