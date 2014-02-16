آغاز توزیع وام عمره دانشجویی/ عدم اختصاص وام به اساتید عمره گذار

حجت الاسلام سید محمدرضا فقیهی در گفتگو با خبرنگار مهر درخصوص جزئیات پرداخت وام عمره دانشجویی گفت: با توجه به رایزنی های ستاد عمره دانشجویی با بانک ملت مقرر شد 10 هزار نفر از 17 هزار و 300 نفری که امسال به عمره مفرده اعزام می شوند از تسهیلات وام قرض الحسنه 600 هزارتومانی بانک ملت استفاده کنند.

وی ادامه داد: با توجه به این مطلب که این وام به اساتید و فرزندان دانشجویان متاهل تعلق نمی گیرد معمولا تقاضاها نیز بیشتر از این تعداد نمی شود.

رئیس ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان در خصوص اختصاص وام به دانشجویان متاهل عمره گذار گفت: به هر دو زوج دانشجو وام تعلق می گیرد و دانشجویان متاهل یک میلیون و 200 هزار تومان در مجموع وام عمره دانشجویی دریافت می کنند.

وی تصریح کرد: دانشجویان می توانند از امروز یکشنبه 27 بهمن تا پایان خرداد سال93 جهت اخذ تسهیلات 600 هزارتومانی به هر یک از شعب بانک ملت در سراسر کشور مراجعه کنند.

فقیهی تاکید کرد: دانشجویان هر زمان که به بانک ملت و شعب آن مراجعه کنند می توانند وام عمره را دریافت کنند و اختصاص آن ارتباطی به زمان اعزام دانشجویان به عمره مفرده ندارد.

فقیهی یادآورشد: دانشجویان عمره گذار بعد از دریافت وام درعرض 18 ماه باید این وام را بازگردانند.