فردا در تاريخ

تشكيل دولت شهيد رجايي :





دولت مكتبي شهيد رجايي در چنين روزي در سال 1359 مستقر شد . شهيد رجايي در تاريخ پانزدهم مرداد 1359 به عنوان نخست وزير جمهوري اسلامي ايران به مجلس معرفي و باراي قاطع به نخست وزيري انتخاب شد . وي در چنين روزي دولت خود را تشكيل داد . شهيد رجايي در اين مسووليت خطير عليرغم آغاز جنگ تحميلي و كارشكني هاي بني صدر رييس جمهور وقت وهمچنين خرابكاري هاي منافقين توانست به بهترين وجهي از عهده انجام وظايف سنگين خود برآيد .



شهادت آيت الله سيد اسدالله مدني :

اسدالله مدني در سال 1293 ه ش در شهر دهخوارقان آزاد شهر استان آذر با يجان شرقي متولد شد . در آغاز سنين بلوغ به قم عزيمت كرد و پس از گذراندن در سهاي مقدماتي ، حدود چهار سال به آ موختن دروس فقه و اصول در محضر امام خميني ره مشغول شد . پنج سال بعد وي به نجف اشرف عزيمت كرد و همزمان به تحصيل و تدريس علوم ديني پرداخت .آيت الله مدني اولين كسي بود كه در جريان انقلاب اسلامي در نجف از امام راحل ره تبعيت كرد و در انتشار اعلاميه آيت الله حكيم به همين مناسبت نقش بسزايي داشت . وي در سال 1350 ه ش به فرمان امام خميني ره جهت تدريس علوم ديني به خرم آباد رفت و حوزه علميه كماليه به همت و تلاش ايشان تاسيس شد . او با اوج گيري انقلاب اسلامي از جمله مبارزان عليه رژيم ستم شاهي بود و پس از پيروزي انقلاب اسلامي به دعوت مردم همدان راهي اين شهر شد . آيت الله مدني در جريان تشكيل مجلس خبر گان رهبري از سوي مردم همدان به اين مجلس راه يافت و پس از شهادت آيت الله قاضي طباطبايي از سوي امام خميني ره به عنوان نماينده ولي فقيه وامام جمعه تبريز منصوب شد . آن عالم رباني سرانجام در چنين روزي در سال 1360 ه ش پس از اقامه نماز و در محراب نماز جمعه به دست منافقين كوردل به در جه رفيع شهادت نايل آمد .احداث مهديه در همدان ، احداث در مانگاه ، راه اندازي قرض الحسنه ، احداث حسينيه ، احداث حمام و مدرسه و...از جمله باقيات صالحات ايشان در طول عمر پربركتشان در همدان به شمار مي آيد .



واقعه يازدهم سپتامبر :





در چنين روزي در سال 2001 ميلادي يكي از خبرسازترين وقايع جهان در كشور آمريكا به وقوع پيوست كه به گفته بر خي از ناظران سياسي جهان ، تاريخ جهان را دستخوش تحولاتي عديده قرار داد . در اين روز چهارفروند هواپيماي مسافري( دوفروند هواپيما متعلق به يونايتد ايرلاين و دوفروند هواپيما متعلق به ارلاين ) كه از بوستون ، لس آنجلس و نيوجرسي به مقصد چهار شهر مختلف در حركت بودند ، در يك زمان ربوده شدند . هواپپيما ربايان همه مسا فران در پرواز را به انتهاي هواپيما راهنمايي كردند . در ميان اين افراد كمك خلبان و خلبان نيز به چشم مي خوردند . آن ها بر خلاف هميشه از كسي چيزي نمي خواستند بلكه دست به يك اقدام انتحاري زده بودند و قصد داشتند كه قلب وال استريت ، كاخ سفيد و پنتاگون را كه نماد قدرت اقتصادي ، سياسي و نظامي آمريكا بود ند، نشانه روند . نخستين هواپيما در ساعت هشت و چهل و پنج دقيقه صبح خود را به يكي از بر ج هاي دو قلو ي مركز تجارت جهاني كوبيد و وارد طبقه هفتاد و سوم آن شد . ماموران نجات در منطقه بسر مي بردند كه هواپيماي دوم كمتر از بيست دقيقه بعد (يك بويينگ 767 ) خود را به ساختمان ديگر كوبيد . هر دو برج طعمه حريق شدند . (بر ج هاي دو قلو 118 طبقه اي با ارتفاع 410 متر در سال 1973 ميلادي ساخته شده بودند ). در همين زمان جرج دبليو بوش رييس جمهور آمريكا خبر داد كه آمريكا دچار حمله اي تروريستي شده است و در نتيجه اعلام حالت فوق العاد ه را براي اين كشور ضروي دانست .دقايقي بعد نيروي هوايي اين كشور اعلام كرد كه پرواز در سراسر آمريكا ممنوع اعلام شده است اما اين اخطار مانع از آن نشد كه هواپيماي سوم با ساختمان پنتاگون بر خورد كند . در اين حال ساختمان سازمان ملل تخليه شد و رييس جمهور آمريكا به نقطه نامعلومي رفت . در ساعت هاي بعد پس از تخليه افراد حاضر در برج هاي دو قلوخبر رسيد كه هواپيماي چهارم در راه رسيدن به كاخ سفيد، در جنگل هاي پتسبورگ سقوط كرده است . در ساعت هاي هاي بعد هر دو برج فرو ريخت و جز تلي از آن دو باقي نماند . در اين فاجعه شمار زيادي از افراد حاضر در برج كشته و مجروح شدند . به رغم بر خي گمانه زني ها ، هنوز نيز عاملان اين حادثه وحشتناك مشخص نشده اند ، گرچه دولت آمريكا تلاش دارد گروه القاعده را عاملان اين حادثه شگرف معرفي كند .



درگذشت محمد علي جناح :

محمد علي جناح در سال 1876 ميلادي در خانواده اي ثروتمند در پاكستان ديده به جهان گشود . پس از اتمام تحصيلات ابتدايي براي تحصيل در رشته حقوق به انگلستان مسافرت كرد و پس از فراغت از تحصيل به پاكستان بازگشت و به وكالت داگستري پرداخت . ديري نگذشت كه شهرتي بسزا يافت .



جناح در مبارزه با انگلستان كوشش هاي فراواني كرد و مدتي نيز در اين راه با گاندي همكاري نمود و در زمان نهرو نيز با سعي و كوشش فراوان پاكستان را از هندوستان جداكرد .در همين زمان بود كه به رهبري حزب مسلم ليگ پاكستان رسيد . در اثر خدمات بسيار ، مسلمانان او را بر گزيدند و او دولتي مستقل در پاكستان به وجود آورد . وي خدمات شاياني در شبه قاره هند براي مسلمانان انجام داد . جناح سر انجام در چنين روزي در سال 1949 ميلادي دار فاني را وداع گفت .



كودتاي پينوشه در شيلي :

ژنرال آگوستنيو پينوشه ديكتاتور معروف شيلي درچنين روزي در سال 1973 عليه سالوادور آلنده رييس جمهور برگزيده مردم كودتايي به راه انداخت و آلنده را به قتل رسياند . وي در سال 1974 ميلادي به رياست جمهوري شيلي رسيد و با قدرت تمام 16 سال بر مردم اين كشور حكومت كرد .پينوشه به دنبال شكست در انتخابات دسامبر 1989 در شيلي در سال 1990 ميلادي از قدرت كناره گيري كرد .



بمباران لندن :

در چنين روزي در سال 1940 ميلادي در حين جنگ جهاني دوم، ششصد هواپيماي بمب افكن آلماني بر فراز شهر لندن حاضر شدند و اين شهر را به ويرانه اي تبديل كردند . مورخين غربي از اين روز به عنوان روزي سياه در تاريخ اروپا ياد مي كنند . طي اين واقعه نيمي از شهر لندن با خاك يكسان شد .



تولد او- هنري :



معروفترين نويسنده داستانهاي كوتاه آمريكايي ، ويليام سيدني پورتر ، كه مشهور به او- هنري است در چنين روزي در سال 1862 ميلادي در كاروليناي شمالي به دنيا آمد . او درنو جواني و جواني خود به كارهاي متعددي مشغول بود. وي زمانيكه به آمريكاي مركزي رفت كار نويسندگي را شروع كرد و در همين زمان شهرت او همه گير شد . او در سال 1898به مدت سه سال به زندان افتاد و اين امر وقفه كوتاهي در زندگي ادبي او به وجود آورد و لي پس از آن به نويسندگي خود ادامه داد . در اواخر عمر هم مدتي در نيدويورك به سر برد. او هنري بيش از ششصد داستان كوتاه از خود به جاي نهاده است .



تولد سر جيمز جينز :

جيمز جينز فيزيكدان و رياضيدان شهير انگليسي در چنين روزي در سال 1877 ميلادي ديده به جهان گشود .وي ستاره شناس نيز بود .



تولد ديويد هربر ت لاورنس معروف به دي اچ لارنس :

اين نويسنده انگليسي در خانواده فقيري در شهر استوود از نواحي ناتينگهام در سال 1885 ميلادي ديده جهان گشود . وي پس از مدتي آموزگاري به سال 1911 ، نخستين داستان خود را به نام طاووس سفيد نوشت . پس ازآن ، او در سال 1919 به اروپا و استراليا و آمريكا سفر كرد و در اين مدت داستانهاي بسياري منتشر كرد كه از مبان آنها مي توان به فرزندان و دلباختگان و قوس و قزح اشاره كرد . وي در نماياندن غرايز حيواني و همچنين عواطف بشري مهارت ويژه اي داشت . شيوه نگارش او ساده و داستانهايش عامه پسند است .



تولد جك فاشيناتنو :

