عناوين مهم چند روزنامه آلماني زبان

استاندارد :

- " ولاديمير پوتين " رئيس جمهوري روسيه و" سيلويو برلوسكني " نخست وزير ايتاليا با يكديگر ديدار كردند .

- كميسر گسترش اتحاديه اروپايي بار ديگر بر آغاز به موقع مذاكره بر سر عضويت تركيه تاكيد كرد .

- هند و روسيه مانور نظامي مشترك برگزار مي كنند .

باسلر :

- شمار خبرنگاران قرباني در جنگ عراق بيش از جنگ ويتنام است .

- كره شمالي دور جديد گفتگوهاي هسته اي را بايكوت اعلام كرد .

- گسترش اتحاديه اروپايي همچنان يكي از مهمترين مسائل اين اتحاديه است .

دي ولت :

- فعاليت هاي انتخاباتي در آلمان از شدت بيشتري برخوردار شده است .

- وزير دفاع آلمان به منظور ديدار از نظاميان اين كشور در افغانستان وارد قندوز شد .

- يكي از پايگاه هاي استقرار نظاميان آلماني در فيض آباد دچار انفجار شد .

فرانكفورترآلگماينه :

- پيش نويس قانون اساسي عراق آماده همه پرسي شد .

- نرخ نفت در بازارهاي آسيا به حدود 70 دلار رسيد .

- قيمت نفت و گاز در آلمان به حد بي سابقه اي افزايش يافت .

