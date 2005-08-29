عناوين مهم چند روزنامه آلماني زبان

استاندارد :
- " ولاديمير پوتين " رئيس جمهوري روسيه و" سيلويو برلوسكني " نخست وزير ايتاليا با يكديگر ديدار كردند .
- كميسر گسترش اتحاديه اروپايي بار ديگر بر آغاز به موقع مذاكره بر سر عضويت تركيه تاكيد كرد .
- هند و روسيه مانور نظامي مشترك برگزار مي كنند .
باسلر :
- شمار خبرنگاران قرباني در جنگ عراق بيش از جنگ ويتنام است .
- كره شمالي دور جديد گفتگوهاي هسته اي را بايكوت اعلام كرد .
- گسترش اتحاديه اروپايي همچنان يكي از مهمترين مسائل اين اتحاديه است .
دي ولت :
- فعاليت هاي انتخاباتي در آلمان از شدت بيشتري برخوردار شده است .
- وزير دفاع آلمان به منظور ديدار از نظاميان اين كشور در افغانستان وارد قندوز شد .
- يكي از پايگاه هاي استقرار نظاميان آلماني در فيض آباد دچار انفجار شد .
فرانكفورترآلگماينه :
- پيش نويس قانون اساسي عراق آماده همه پرسي شد .
- نرخ نفت در بازارهاي آسيا به حدود 70 دلار رسيد .
- قيمت نفت و گاز در آلمان به حد بي سابقه اي افزايش يافت .
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