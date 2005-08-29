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۷ شهریور ۱۳۸۴، ۱۴:۰۳

عناوين مهم چند روزنامه آلماني زبان

سرويس بين الملل : عناوين مهم برخي از روزنامه هاي آلماني زبان چاپ امروز بدين شرح است :

استاندارد :

 - " ولاديمير پوتين " رئيس جمهوري روسيه و" سيلويو برلوسكني " نخست وزير ايتاليا با يكديگر ديدار كردند .  
-  كميسر گسترش اتحاديه اروپايي بار ديگر بر آغاز به موقع مذاكره بر سر عضويت تركيه تاكيد كرد . 
-  هند و روسيه مانور نظامي مشترك برگزار مي كنند .

باسلر :

-  شمار خبرنگاران قرباني در جنگ عراق بيش از جنگ ويتنام است .
- كره شمالي دور جديد گفتگوهاي هسته اي را بايكوت اعلام كرد . 
- گسترش اتحاديه اروپايي همچنان يكي از مهمترين مسائل اين اتحاديه است .

دي ولت :

- فعاليت هاي انتخاباتي در آلمان از شدت بيشتري برخوردار شده است .
- وزير دفاع آلمان به منظور ديدار از نظاميان اين كشور در افغانستان وارد قندوز شد .
- يكي از پايگاه هاي استقرار نظاميان آلماني در فيض آباد دچار انفجار شد .  

فرانكفورترآلگماينه :

- پيش نويس قانون اساسي عراق آماده همه پرسي شد .
- نرخ نفت در بازارهاي آسيا به حدود 70 دلار رسيد .
- قيمت نفت و گاز در آلمان به حد بي سابقه اي افزايش يافت .  

کد مطلب 223676

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