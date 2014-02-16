حسین افشار مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: ایدز یک بیماری است و در شرایط کنونی باید راههای پیشگیری و سرایت آن را یاد بگیریم و بدانیم که چگونه خود را از آلوده شدن به آن محافظت کنیم و در صورتی که با افراد آلوده به ویروس ایدز مواجه شدیم اطلاعات لازم را داشته باشیم تا رفتار صحیح برخورد با آنها مانند یک بیمار و نه مانند یک مجرم را بیاموزیم.

وی افزود: آموزش مهارت‌های زندگی برای پیشگیری از ایدز از مهارت های زندگی است که در صورتی به زندگی سالم منجر می شود که تسلط بر مجموعه‌اي از مهارت ها ممکن شود.

افشار مقدم بیان کرد: تغييرات اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي جهان، افراد را با مسائلي مواجه مي کند كه در بسياري موارد روش رويارويي مناسب با آن‌ها را نمي‌دانند و بر اساس تعريف سازمان جهاني بهداشت، مهارت هاي زندگي، توانايي‌هاي رواني اجتماعي افراد را براي مقابله با مشكلات زندگي روزانه توانمند مي کند.

مدیرکل بهزیستی استان قزوین تصریح کرد: منظور از مهارت هاي زندگي در واقع توانايي‌هاي رواني اجتماعي است كه افراد را براي مقابله مؤثر و حل مشكلات و كشمكش ها و شرايط سخت زندگي ياري مي‌كند تا به طور گروهي كار كنند، به خودباوري برسند، اختلاف ‌نظرها را در صلح و آرامش رفع كنند و در برابر فشار گروه‌هاي همسان كه آنها را تشويق به انجام اقدامات مخاطره‌آميز مي‌كنند ايستادگي كنند.

افشار مقدم یادآورشد: آموزش مهارت‌هاي زندگي روش كاملي براي تقويت باورها و ارزش‌هاي مثبت، دانش و مهارت‌ها به افراد است تا آنها را براي حفاظت از خود و ديگران در مقابل موقعيت هاي مخاطره‌آميز توانمند کند.

وی افزود: در این مسیر بهزیستی استان قزوین برای کمک به توانمند سازی بیماران اچ آی وی راه اندازی باشگاهی تخصصی را در دستور کار خود قرار داده است.

افشار مقدم تصریح کرد: جذب، توانمند سازی و آشنایي افراد اچ اي وي مثبت با يكديگر و ارائه آموزشهاي شغلي و مهارتي به آنان از جمله مهم‌ترین اهداف راه‌اندازی باشگاه‌ مثبت در قزوین است.

وی بیان کرد: ارائه خدماتي كه در مراكز بهداشتي و درماني به افراد مبتلا به اچ اي وي وجود ندارد اما نیاز این افراد است در دستور کار بهزیستی قرار گر فته و این افراد می‌توانند با عضو شدن در باشگاه "مثبت" از خدمات این موسسه در راستای توانمند شدن و حفظ سلامت خود استفاده کنند.

مدیرکل بهزیستی استان قزوین تصریح کرد: ارائه خدمات در زمينه جسمي به افراد اچ اي وي از جمله خدمات باشگاه مثبت و یکی از اهداف این مرکز ارتقاء سطح سلامت جسمي افرادی كه با اچ اي وي و ايدز زندگي مي‌كنند خواهد بود.

این مسئول یادآورشد: این خدمات شامل پايبندي به درمان آگاهي در مورد غفلت‌هاي همراه با تغذيه، سبك زندگي، آزمايش‌هاي دوره‌اي، مقاومت دارویي، آگاهي در مورد درمان، عوارض درمان و نظاير آن است.

وی ارائه خدمات در زمينه سلامت روان به افراد اچ اي وي را از دیگر خدمات باشگاه مثبت برشمرد و اظهارداشت: این باشگاه به افراد نیازمند خدماتي مانند مشاوره پيش و پس از تشخيص، استفاده از باورهاي ديني، آشكارسازي وضعيت ابتلا، تقويت وابستگي‌هاي اجتماعي و گروهي، شيوه مواجهه با انگ و تبعيض، شرمندگي، اعتياد، افسردگي، عوارض رواني عفونت و مرگ ارائه می‌دهد تا آنان کمتر دچار تهدیدهای این بیماری در جامعه شوند.

افشار مقدم تصریح کرد: ارائه خدمات در زمينه خانواده به افراد اچ اي وي از خدمات دیگر باشگاه مثبت است و هنگامي كه فردي به این عفونت مبتلا مي‌شود، تاثير قابل توجهي روي روابط فرد با ساير اعضاي خانواده دارد.

این مسئول افزود: باشگاه یاد شده مي‌تواند با حمايت از خانواده افراد اچ اي وي مثبت و جلب مشاركت آنان، ‌به اين افراد و خانواده‌هاي آنان كمك‌های موثری ارائه کند.

وی با بیان اینکه باشگاه "مثبت" تحت نظارت بهزیستی استان قزوین فعالیت می‌کند یادآور شد: اکنون این باشگاه به بخش خصوصی موسسه همياران سلامت روان مينودر واگذار شده است.