روزنامه تلگراف:دولت انگليس به جاي دخالت در كشورهاي ديگر به وضعيت دروني خود سرو سامان بدهد

به گزارش خبرگزاري مهر، روزنامه انگليسي تلگراف امروز درباره اختلاف هاي موجود در دولت توني بلر نخست وزير انگليس نوشت : توني بلر به تازگي اعلام كرد كه قصد دارد بيشتر اعضاي كابينه خود را تغيير دهد و آنان را با افرادي جايگزين نمايد كه بتوانند امور كشور انگليس را با روش هاي مطلوب تري اداره نمايند.

براي مثال نخست وزير انگليس اعلام كرد كه چارلز كلارك وزير كشور كابينه اش ضعيف تر و آرام تر از آن است كه امور كشوري مهم همچون انگليس را در كنترل داشته باشد و بايد به زودي تغيير يابد.

اين روزنامه با تاكيد بر اينكه بايد اعضاي دولت عوض شوند زيرا هيچ يك از آنها نظر وي را تامين نمي كنند، نوشت : گوردون براون نيز يكي از افرادي است كه به شدت با سياست هاي داخلي و خارجي توني بلر مخالفت دارد و تلاش مي كند با هر روش ممكن اين مخالفت ها را ابراز نمايد.

به نوشته تلگراف، اگر گوردون براون نيز اقدام به ابراز مخالفت هايش ار آغاز نمايد، كابينه داونينگ استريت به مكاني براي دعوا و ابراز مخالفت تبديل مي شود و بسيار طبيعي است كه در چنين شرايطي بازهم تروريست ها به اين كشور حمله كنند و بحران ها در پي هم اين كشور را فراگيرند.

اين روزنامه در ادامه آورده است : توني بلر در انتخابات اخير عمومي در اين كشور در حالي كه براي انتخابات تبليغ مي كرد، اعلام كرد چنانچه در اين انتخابات نيز مردم انگليس به وي راي دهند، وي براي دوره آينده در انتخابات شركت نمي كند و در اين دوره تمام خواسته هايش را براي ارتقاء وضعيت مردم انگليس به اجرا درخواهد آورد.

تحليلگر اين روزنامه در ادامه آورد: به نظر مي رسد توني بلر هم اكنون پس از آنكه مردم انگليس به وي راي دادند و وي را از شرايط بحراني انتخابات نجات دادند، احساس قوي بودن دارد و مردم انگليس و ارتقاء وضعيت آنان را از ياد برده است.

وي تاكيد كرد انگليس بهتر است به جاي اظهار نظر درباره نقاط مختلف در جهان، نخست هسته تصميم گيري هاي خود را كه همان كابينه است به مكاني آرام تبديل كند تا تصميم هاي مختلف در شرايطي آرام به اجرا درآيند.

روزنامه تايمز نيز در شماره امروز خود از ناهماهنگي و اختلاف نظر در دولت انگليس خبر داده است.