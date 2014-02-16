به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات اسکیت سرعت استانی در شهرستان گناوه یادواره شهدا ورزشکار بهمن ماه با حضور تیم های گناوه، بوشهر ، برازجان و دیلم در رده های سنی 77 الی86 دختران و پسران برگزار شد.

این مسابقه در دو نوبت صبح و عصر برگزار که در رده بندی تیمی شهرستان گناوه مقام اول ، برازجان مقام دوم و بوشهر مقام سوم را کسب کرد.

این مسابقه در چهار ماده 100 متر، 200متر ، 300متر به صورت تایم تریل و در ماده 500متر به صورت گروهی انجام شد.

دبیر هیات اسکیت شهرستان گناوه به خبرنگار مهر گفت: این مسابقه برای اولین بار در شهرستان گناوه برگزار شد و در سطح مطلوب وبالایی انجام گرفت البته مشکلاتی در این زمینه وجود داشت که شامل رختکن، سرویس بهداشتی ومساحت زمین بود.

ایمان مدرسی افزود: امید می رود که مسئولین برای رفع این مشکلات اقدامات لازم را انجام و ما را برای برگزاری بهمن ماه مسابقات با سطح بالاتر همکاری کنند.

وی یادآور شد: این مسابقات قرار است هر ساله به مناسبت دهه مبارکه فجر در 25 بهمن ماه به یاد شهدای بهمن برگزار شود.

مدرسی در پایان گفت: این مسابقات با همکاری جناب آقای محسنی ریاست محترم بانک توسعه تعاون شهرستان گناوه و اداره ورزش و جوانان شهرستان گناوه و ریاست هیئت اسکیت برگرار شد.



رده سنی 84-85 سرعت پسران

مقام اول ابوالفضل بیژنی گناوه

مقام دوم محمد جواد مرادی بوشهر

سید علی رضوی زادگان بوشهر

رده سنی 84-85 سرعت دختران

مقام اول غزل شهمرادی گناوه

مقام دوم نیلوفر ابراهیمی گناوه

مقام سوم نهال حسنی بوشهر

رده سنی 82-83 سرعت پسران

مقام اول امیر حسین نظری برازجان

مقام دوم سید امیر حسین رضوی زادگان بوشهر

مقام سوم ایین مظفرپور بوشهر

رده سنی 82-83 سرعت دختران

مقام اول هانیه حسنی گناوه

مقام دوم حدیث موسوی برازجان

مقام سوم یاسمن زمانی برازجان

رده سنی 80-81 سرعت ختران

مقام اول یاسمن ژوبین گناوه

مقام دوم شیوا صیادی برازجان

مقام سوم فاطمه شهریاری بوشهر

رده سنی 77-78 سرعت دختران

مقام اول فرشته بلالی بوشهر

مقام دوم حدیث دشتی گناوه

مقام سوم نیلوفر طواف برازجان

رده سنی 77-78 سرعت پسران

مقام اول حسین باغبان گناوه

مقام دوم عرشیا داوودی گناوه

مقام سوم علی زارعی گناوه



در اسکیت تفریحی

رده سنی 84-85 دختران

مقام اول هستی حیات نظری از گناوه

مقام دوم زهرا مختاری از برازجان

مقام سوم آیناز مرادی از گناوه



84-85 پسران

مقام اول حمید فرخ از برازجان

مقام دوم رضا صادقیان از دیلم

مقام سوم پارسا غلامپور از گناوه



82-83 دختران

مقام اول دریا غلامپور از گناوه

مقام دوم رقیه راهب از برازجان

مقام سوم زهرا فرخنده پی از برازجان



82-83 پسران

مقام اول ایلیا لاری دشتی از بوشهر

مقام دوم امیر دشتی از گناوه

مقام سوم سجاد بابا حسنی از گناوه



78-79 پسران

مقام اول حسین بحرینی فرد از برازجان



عکس و گزارش: اسماعیل کشتکار