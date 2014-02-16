به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات اسکیت سرعت استانی در شهرستان گناوه یادواره شهدا ورزشکار بهمن ماه با حضور تیم های گناوه، بوشهر ، برازجان و دیلم در رده های سنی 77 الی86 دختران و پسران برگزار شد.
این مسابقه در دو نوبت صبح و عصر برگزار که در رده بندی تیمی شهرستان گناوه مقام اول ، برازجان مقام دوم و بوشهر مقام سوم را کسب کرد.
این مسابقه در چهار ماده 100 متر، 200متر ، 300متر به صورت تایم تریل و در ماده 500متر به صورت گروهی انجام شد.
دبیر هیات اسکیت شهرستان گناوه به خبرنگار مهر گفت: این مسابقه برای اولین بار در شهرستان گناوه برگزار شد و در سطح مطلوب وبالایی انجام گرفت البته مشکلاتی در این زمینه وجود داشت که شامل رختکن، سرویس بهداشتی ومساحت زمین بود.
ایمان مدرسی افزود: امید می رود که مسئولین برای رفع این مشکلات اقدامات لازم را انجام و ما را برای برگزاری بهمن ماه مسابقات با سطح بالاتر همکاری کنند.
وی یادآور شد: این مسابقات قرار است هر ساله به مناسبت دهه مبارکه فجر در 25 بهمن ماه به یاد شهدای بهمن برگزار شود.
مدرسی در پایان گفت: این مسابقات با همکاری جناب آقای محسنی ریاست محترم بانک توسعه تعاون شهرستان گناوه و اداره ورزش و جوانان شهرستان گناوه و ریاست هیئت اسکیت برگرار شد.
رده سنی 84-85 سرعت پسران
مقام اول ابوالفضل بیژنی گناوه
مقام دوم محمد جواد مرادی بوشهر
سید علی رضوی زادگان بوشهر
رده سنی 84-85 سرعت دختران
مقام اول غزل شهمرادی گناوه
مقام دوم نیلوفر ابراهیمی گناوه
مقام سوم نهال حسنی بوشهر
رده سنی 82-83 سرعت پسران
مقام اول امیر حسین نظری برازجان
مقام دوم سید امیر حسین رضوی زادگان بوشهر
مقام سوم ایین مظفرپور بوشهر
رده سنی 82-83 سرعت دختران
مقام اول هانیه حسنی گناوه
مقام دوم حدیث موسوی برازجان
مقام سوم یاسمن زمانی برازجان
رده سنی 80-81 سرعت ختران
مقام اول یاسمن ژوبین گناوه
مقام دوم شیوا صیادی برازجان
مقام سوم فاطمه شهریاری بوشهر
رده سنی 77-78 سرعت دختران
مقام اول فرشته بلالی بوشهر
مقام دوم حدیث دشتی گناوه
مقام سوم نیلوفر طواف برازجان
رده سنی 77-78 سرعت پسران
مقام اول حسین باغبان گناوه
مقام دوم عرشیا داوودی گناوه
مقام سوم علی زارعی گناوه
در اسکیت تفریحی
رده سنی 84-85 دختران
مقام اول هستی حیات نظری از گناوه
مقام دوم زهرا مختاری از برازجان
مقام سوم آیناز مرادی از گناوه
84-85 پسران
مقام اول حمید فرخ از برازجان
مقام دوم رضا صادقیان از دیلم
مقام سوم پارسا غلامپور از گناوه
82-83 دختران
مقام اول دریا غلامپور از گناوه
مقام دوم رقیه راهب از برازجان
مقام سوم زهرا فرخنده پی از برازجان
82-83 پسران
مقام اول ایلیا لاری دشتی از بوشهر
مقام دوم امیر دشتی از گناوه
مقام سوم سجاد بابا حسنی از گناوه
78-79 پسران
مقام اول حسین بحرینی فرد از برازجان
عکس و گزارش: اسماعیل کشتکار
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