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۲۷ بهمن ۱۳۹۲، ۶:۴۳

گزارش خبری تصویری مهر/

مسابقات اسکیت قهرمانی استان بوشهر برگزار شد/ گناوه و برازجان بوشهر در رده‌های نخست

مسابقات اسکیت قهرمانی استان بوشهر برگزار شد/ گناوه و برازجان بوشهر در رده‌های نخست

گناوه- خبرگزاری مهر: با برگزاری یک دوره مسابقه اسکیت، گناوه و برازجان و بوشهر مقام‌های اول تا سوم مسابقات اسکیت استان را کسب کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات اسکیت سرعت استانی در شهرستان گناوه یادواره شهدا ورزشکار بهمن ماه با حضور تیم های گناوه، بوشهر ، برازجان و دیلم در رده های سنی  77 الی86 دختران و پسران برگزار شد.

این مسابقه در دو نوبت صبح و عصر برگزار که در رده بندی تیمی شهرستان گناوه مقام اول ، برازجان مقام دوم و بوشهر مقام سوم را کسب کرد.

این مسابقه در چهار ماده 100 متر، 200متر ، 300متر به صورت تایم تریل و در ماده 500متر به صورت گروهی انجام شد.

دبیر هیات اسکیت شهرستان گناوه به خبرنگار مهر گفت: این مسابقه برای اولین بار در شهرستان گناوه برگزار شد و در سطح مطلوب وبالایی انجام گرفت البته مشکلاتی در این زمینه وجود داشت که شامل رختکن، سرویس بهداشتی ومساحت زمین بود.

ایمان مدرسی افزود: امید می رود که مسئولین برای رفع این مشکلات اقدامات لازم را انجام و ما را برای برگزاری بهمن ماه مسابقات با سطح بالاتر همکاری کنند.

وی یادآور شد: این مسابقات قرار است هر ساله به مناسبت دهه مبارکه فجر در 25 بهمن ماه به یاد شهدای بهمن برگزار شود.

مدرسی در پایان گفت: این مسابقات با همکاری جناب آقای محسنی ریاست محترم بانک توسعه تعاون شهرستان گناوه و اداره ورزش و جوانان شهرستان گناوه و ریاست هیئت اسکیت برگرار شد.
 
رده سنی 84-85 سرعت پسران

مقام اول ابوالفضل بیژنی گناوه

مقام دوم محمد جواد مرادی  بوشهر

سید علی رضوی زادگان بوشهر

رده سنی 84-85 سرعت دختران

مقام اول غزل شهمرادی گناوه

مقام دوم نیلوفر ابراهیمی گناوه

مقام سوم نهال حسنی بوشهر

رده سنی 82-83 سرعت پسران

مقام اول امیر حسین نظری برازجان

مقام دوم سید امیر حسین رضوی زادگان بوشهر

مقام سوم ایین مظفرپور بوشهر

رده سنی 82-83 سرعت دختران

مقام اول هانیه حسنی گناوه

مقام دوم حدیث موسوی برازجان

مقام سوم یاسمن زمانی برازجان

رده سنی 80-81 سرعت ختران

مقام اول یاسمن ژوبین گناوه

مقام دوم شیوا صیادی برازجان

مقام سوم فاطمه شهریاری بوشهر

رده سنی 77-78 سرعت دختران

مقام اول فرشته بلالی بوشهر

مقام دوم حدیث دشتی گناوه

مقام سوم نیلوفر طواف برازجان

رده سنی 77-78 سرعت پسران

مقام اول حسین باغبان گناوه

مقام دوم عرشیا داوودی گناوه

مقام سوم علی زارعی گناوه
 
در اسکیت تفریحی

رده سنی 84-85 دختران

مقام اول هستی حیات نظری از گناوه

مقام دوم زهرا مختاری از برازجان

مقام سوم آیناز مرادی از گناوه


84-85 پسران

مقام اول حمید فرخ از برازجان

مقام دوم رضا صادقیان از دیلم

مقام سوم پارسا غلامپور از گناوه

82-83 دختران

مقام اول دریا غلامپور از گناوه

مقام دوم رقیه راهب از برازجان

مقام سوم زهرا فرخنده پی از برازجان


82-83 پسران

مقام اول ایلیا لاری دشتی از بوشهر

مقام دوم امیر دشتی از گناوه

مقام سوم سجاد بابا حسنی از گناوه

78-79 پسران

مقام اول حسین بحرینی فرد از برازجان

عکس و گزارش: اسماعیل کشتکار

کد مطلب 2236813

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    نظرات

    • ارشیا داودی ۲۲:۱۳ - ۱۳۹۴/۰۴/۰۳
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      پاسخ
      با سلام و ضمن تشکر از مربیان و مسئولین هیئت اسکیت استان بوشهر بنده متاسفانه به دلیل مصدومیت با رشته ی ورزشی اسکیت خداحافظی کردم و از مربیان خواهش میکنم تمرینات بهتری برای ورزشکاران عزیز استانمان در نظر بگیرند که برای کس دیگری همیچین مشکلی پیش نیاید با تشکر از زحمات شما

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