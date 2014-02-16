دستگیری دزد هزار چهره بانکها / گریم متفاوت سارق برای هر سرقت

سرهنگ ستار خسروي، رئيس پليس آگاهي استان اصفهان در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: پس از اعلام گزارش هايي از سرقت وجوه نقد روي گيشه صندوق داران تعدادي از بانکهاي سطح شهر اصفهان رسيدگي به موضوع در دستور کار کارآگاهان اداره عمليات ويژه پليس آگاهي استان اصفهان قرار گرفت.

وي افزود: در تحقيقات صورت گرفته از سوی کارآگاهان مشخص شد که يک سارق با استفاده از ماسک بهداشتي و کلاه گيس به عنوان مشتري وارد بانک شده و به صورت کاملا ماهرانه گيشه هاي خدمت رساني بانک را کنترل و در فرصتي مناسب از غفلت کارمندان بانک استفاده و وجوه نقد داخل گيشه ها را سرقت كرده و به سرعت از بانك خارج مي شد.

رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان عنوان داشت: با توجه به اينكه سارق مدام در حال تغيير چهره بود و هر بار با چهره جديدي براي عملي كردن نقشه خود وارد بانك ها مي شد به همين جهت تمهیدات ويژه اي براي شناسايي و دستگيري متهم در نظر گرفته و تيم هاي مجرب پليس آگاهي در مقابل بانك ها به گشت زني پرداختند.

سرهنگ خسروي بيان داشت:سرانجام کارآگاهان اين پليس در يكي از گشت زني هاي خود مقابل بانكي در شهر اصفهان به فردي كه در مقابل گيشه صندق بانك در حال پرسه زني بود مشكوك شده و وي را كه داراي يك كلاه گيس و ريش مصنوعي بود دستگير كردند.

وي با بيان اينكه متهم از سارقان حرفه اي و داراي 15 فقره سابقه كيفري است گفت:متهم در تحقيقات صورت گرفته، به هفت فقره سرقت وجوه نقد از روي گيشه صندوق بانک ها به ارزش 140 ميليون تومان اقرار كرد.

رئيس پليس آگاهي استان خاطر نشان كرد:در بازرسي از منزل سارق مبلغ 40 ميليون ريال وجه نقد،انواع ماسک هاي بهداشتي و البسه هاي مورد استفاده در سرقتهاكشف شد.

سرهنگ خسروي بيان داشت: با اعترافات صريح متهم وي برای سير مراحل قانوني همراه پرونده تشكيل شده به مراجع قضايي تحويل و با صدور قرار روانه زندان شد.