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۲۷ بهمن ۱۳۹۲، ۸:۲۸

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: آغاز هفته بیست و هفتم رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور و پیگیری هفته بیستم از مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور مهمترین رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه بیست و هفتم بهمن‌ماه سال 1392 هجری شمسی، مصادف است با شانزدهم ربیع الثانی سال 1345 هجری قمری و شانزدهم فوریه سال 2014 میلادی.

- نهمین روز از بیست و دومین دوره بازی‌های المپیک زمستانی امروز با حضور نمایندگان ایران در شهر سوچی روسیه پیگیری می‌شود.

- هفته بیست و هفتم رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می‌شود:
* استقلال صنعتی خوزستان - داماش گیلان، ساعت 15:30، ورزشگاه الغدیر اهواز
* سایپا البرز - گسترش فولاد تبریز، ساعت 15:30، ورزشگاه انقلاب کرج
* ذوب‌آهن اصفهان - فجرسپاسی شیراز، ساعت 15:30، ورزشگاه فولادشهر
* نفت تهران - فولاد خوزستان، ساعت 15:30، ورزشگاه دستگردی تهران

- هفته بیستم از مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می‌رسد:
گروه الف:
* شهرداری یاسوج - فولاد یزد، ساعت 14:15، ورزشگاه تختی یاسوج
* گل‌گهر سیرجان - استقلال اهواز، 14:15، ورزشگاه اختصاصی گل‌گهر سیرجان
* گهر دورود - گیتی پسند اصفهان، ساعت 14:15، ورزشگاه تختی دورود
* نساجی مازندران - سیاه‌جامگان مشهد، 14:30، ورزشگاه شهیدوطنی قائمشهر
* صنعت نفت آبادان - شهرداری بندرعباس، ساعت 14:45، ورزشگاه تختی آبادان

گروه ب:
* ابومسلم مشهد - نفت و گاز گچساران، ساعت 14، ورزشگاه ثامن الائمه مشهد
* پارسه تهران - سایپا شمال، ساعت 14:15، ورزشگاه صنایع دفاع تهران
* یزدلوله - راهیان کرمانشاه، ساعت 14:15، ورزشگاه شهیدنصیری یزد
* پاس همدان - ایرانجوان بوشهر، ساعت 14:30، ورزشگاه قدس همدان
* آلومینیوم هرمزگان - مس رفسنجان، 14:30، ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس
* نفت مسجد سلیمان - بدر بندرکنگ، 14:45، ورزشگاه بهنام محمدی مسجدسلیمان

- هفته بیست و یکم از مسابقات فوتبال بوندس لیگا آلمان امشب با برگزاری 2 دیدار زیر به پایان می‌رسد:
* آسبورگ - نورنبرگ
* هرتابرلین - وولفسبورگ

- روز سوم از هفته بیست و چهارم رقابتهای فوتبال لالیگا اسپانیا امشب با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:
* ویارئال - سلتاویگو
* گرانادا- بتیس
* ختافه - رئال مادرید
* آتلتیکوبیلبائو - اسپانیول
* سویا - والنسیا

- روز سوم از هفته بیست و چهارم مسابقات فوتبال سری آ ایتالیا امشب با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:
* کاتانیا - لاتزیو
* یوونتوس - کیه‌وو
* کالیاری - لیورنو
* ساسولو - ناپولی
* آتلانتا - پارما
* جنوآ - اودینزه
* رم - سامپدوریا

کد مطلب 2236821

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