تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه بیست و هفتم بهمن‌ماه سال 1392 هجری شمسی، مصادف است با شانزدهم ربیع الثانی سال 1345 هجری قمری و شانزدهم فوریه سال 2014 میلادی.

- نهمین روز از بیست و دومین دوره بازی‌های المپیک زمستانی امروز با حضور نمایندگان ایران در شهر سوچی روسیه پیگیری می‌شود.

- هفته بیست و هفتم رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می‌شود:

* استقلال صنعتی خوزستان - داماش گیلان، ساعت 15:30، ورزشگاه الغدیر اهواز

* سایپا البرز - گسترش فولاد تبریز، ساعت 15:30، ورزشگاه انقلاب کرج

* ذوب‌آهن اصفهان - فجرسپاسی شیراز، ساعت 15:30، ورزشگاه فولادشهر

* نفت تهران - فولاد خوزستان، ساعت 15:30، ورزشگاه دستگردی تهران

- هفته بیستم از مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می‌رسد:

گروه الف:

* شهرداری یاسوج - فولاد یزد، ساعت 14:15، ورزشگاه تختی یاسوج

* گل‌گهر سیرجان - استقلال اهواز، 14:15، ورزشگاه اختصاصی گل‌گهر سیرجان

* گهر دورود - گیتی پسند اصفهان، ساعت 14:15، ورزشگاه تختی دورود

* نساجی مازندران - سیاه‌جامگان مشهد، 14:30، ورزشگاه شهیدوطنی قائمشهر

* صنعت نفت آبادان - شهرداری بندرعباس، ساعت 14:45، ورزشگاه تختی آبادان

گروه ب:

* ابومسلم مشهد - نفت و گاز گچساران، ساعت 14، ورزشگاه ثامن الائمه مشهد

* پارسه تهران - سایپا شمال، ساعت 14:15، ورزشگاه صنایع دفاع تهران

* یزدلوله - راهیان کرمانشاه، ساعت 14:15، ورزشگاه شهیدنصیری یزد

* پاس همدان - ایرانجوان بوشهر، ساعت 14:30، ورزشگاه قدس همدان

* آلومینیوم هرمزگان - مس رفسنجان، 14:30، ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس

* نفت مسجد سلیمان - بدر بندرکنگ، 14:45، ورزشگاه بهنام محمدی مسجدسلیمان

- هفته بیست و یکم از مسابقات فوتبال بوندس لیگا آلمان امشب با برگزاری 2 دیدار زیر به پایان می‌رسد:

* آسبورگ - نورنبرگ

* هرتابرلین - وولفسبورگ

- روز سوم از هفته بیست و چهارم رقابتهای فوتبال لالیگا اسپانیا امشب با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:

* ویارئال - سلتاویگو

* گرانادا- بتیس

* ختافه - رئال مادرید

* آتلتیکوبیلبائو - اسپانیول

* سویا - والنسیا

- روز سوم از هفته بیست و چهارم مسابقات فوتبال سری آ ایتالیا امشب با برگزاری دیدارهای زیر پیگیری می‌شود:

* کاتانیا - لاتزیو

* یوونتوس - کیه‌وو

* کالیاری - لیورنو

* ساسولو - ناپولی

* آتلانتا - پارما

* جنوآ - اودینزه

* رم - سامپدوریا