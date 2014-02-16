کلنگ احداث 3 طرح عمرانی درجزیره کیش به زمین زده شد

به گزارش خبرنگار مهر، ساخت يارد پشتيباني نگهداري و تعميرات اساسي تجهيزات نفتي نخستين پروژه اي بود كه با حضور مهندس تركان و مهندس مونسان آغاز عمليات اجرايي آن عصر امروزآغاز شد.

اين يارد با حجم سرمايه گذاري 65 ميليارد ريال قرار است طی یکسال آینده به بهره برداري برسد و با گشايش آن براي 70 تن به صورت مستقيم و 200 تن به صورت غير مستقيم ايجاد شغل مي شود.

نگهداري و تعميرات اساسي مته هاي حفاري و پمپ هاي سرچاهي، سخت كردن سر مته هاي حفاري و كاليبره كردن لوله هاي حفاري از جمله اقداماتي خواهد بود كه شركت مهندسي برهان دريا كيش با بهره برداري اين يارد پشتيباني و نگهداري انجام خواهد داد.

همچنين عمليات اجرايي توليد، مونتاژ، بسته بندي و استريل انواع سه راهي آنژوكت و ست سرم با هدف توليد سالانه 23 ميليون ست در فاز نخست توليد با زيربنا 950 متر مربع آغاز شد. با بهره برداري از اين مجتمع براي 120 تن ايجاد شغل خواهد شد.

درادامه اجرایی شدن طرحهای سرمایه گذاری درکیش عمليات اجرايي كارخانه دارو سازي HB International نيز با 2500 متر مربع مساحت و سرمايه 140 ميليارد ريال با حضور دبير شوراي هماهنگي مناطق آزاد تجاري – صنعتي و ويژه اقتصادي و مديرعامل سازمان منطقه آزاد كيش آغاز شد.

توليد 124 ميليون عدد كپسول، 126 ميليون عدد قرص، 296 ميليون عدد سافت ژل و دو ميليون بطري شربت و 100 هزار تيوپ از اهداف اين كارخانه پس از بهره برداری خواهد بود.