به گزارش خبرنگار مهر، سید علی اکبر فاطمی شنبه‌شب در نشست با مسئولان شهرستان دشتی اظهار داشت: همه ما مدیون و مرهون خون شهدا هستیم و باید از این فرصت در راستای خدمت به مردم نهایت استفاده را ببریم.

وی افزود: با روی کار آمدن استاندار جدید درخواست می شود حتی الامکان جلساتی با شوراها داشته باشد و از بین شوراها نیروهای بومی وبا تجربه در پست های مدیریتی استفاده کند.

فاطمی ادامه داد: مسیر کاکی –شیخیان، بادوله-کاکی و ناصری –شنبه از محورهای مهم و حادثه خیز شهرستان است که امیدواریم استاندار بوشهر عنایت ویژه ای داشته باشد و نسبت به تامین اعتبار آن همت بگمارند.

وی همچنین از استاندار خواست نسبت به تامین اعتبار جهت تجهیز بمارستان ، درمانگاهها و خانه بهداشت روستا همکاری و اعتباری برای عمران و آبادی در شهرها به شهرداری‌ها اختصاص یابد.

موافقت اصولی راه‌اندازی دانشکده علوم اجتماعی در دشتی اخذ شده است

دبیر انجمن آینده‌سازان توسعه جوان و نخبه کشور در حوزه اجتماعی گفت: یکی از دغدغه های اساسی و اولویتهای توسعه شهرستان که نقش بارز همه مسئولان در آن وجود دارد و مورد اهتمام اقشار مختلف بود ایجاد راه‌اندازی دانشکده ادبیات و علوم اجتماعی بود که موافقت اصولی آن اخذ شده است.

حسن بهرانی افزود: با همکاری اداره کل راه و شهرسازی مقدار زمین به این دانشگاه اختصاص یافته که از استاندار بوشهر تقاضا می شود اعتباری برای تجهیز و تعمیر این دانشکده اختصاص دهد که یکی از دغدغه‌های اصلی نخبگان شهرستان است.

وی ادامه داد: یکی دیگر از درخواست‌های نخبگان شهرستان که از مصوبات سفر ریاست جمهوری نیز است ایجاد پردیس علم و فناوری بود که با حمایت مسئولین پیشرفت خوبی داشت که نیازمند تخصیص اعتبارات است که امیدواریم هر چه زودتر این امر محقق شود.