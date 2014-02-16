کیش دارای ظرفیت های مناسبی برای تبدیل به قطب توریست سلامت است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر مونسان بعد از ظهر شنبه در مراسم افتتاحيه هشتمين دوره پذيرش دانشجويان واحد بين الملل دانشگاه علوم پزشكي شيراز در جزیره کیش در جمع اساتید و دانشجویان گفت: امروز دولت تدبیر و امید برای هر منطقه آزاد در کشور ماموریت تعیین و طراحی و برنامه ریزی کرده است.

وی درارتباط با ماموریت این سازمان در حوزه گردشگری و تجارت بیان کرد: تدوین و برنامه های ما در این دو محور خواهد بود اما نه بدین معنا که از ديگر حوزه ها در جزیره کیش غافل بشوئیم وبطورحتم در صنعت نیز پذيراي صنايع نرم و غير آلاينده در جزیره كيش خواهیم بود.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با بیان اینکه پتانسيل هاي بسیار خوب ایران در حوزه های مختلف پزشكي و جايگاه برتر ومهم كشورمان در منطقه و جهان اظهار کرد: جزيره زیبای كيش با داشتن قابلیت ها، ظرفیت و طبیعت خدادادی، امكانات و زير ساخت هاي مناسبی که در حال توسعه است وهمچنین عدم نياز به اخذ رواديد براي اتباع خارجي برای ورود به کیش و حمايت از سرمايه گذاري در این منطقه بکر، ایده آل ومناسب جزیر کیش به عنوان قطب توريست سلامت مطرح می شود.

رئیس هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد کیش با تاکید برحمایت وهمکاری سازمان برای تحقق این حرکت واقدام خاطرنشان کرد: ما برای مطرح شدن جزیره کیش به عنوان قطب توریست سلامت از هیچگونه حمایت وهمکاری با جامعه پزشکی کشور به ویژه دانشگاهها دریغ نخواهیم کرد.

مونسان در بخش دیگری از سخنان خود به جشنواره بين المللي تئاتر فجر که براي نخستين بار در كيش برگزارشد اشاره کرد وافزود: دو رویداد خوب جشنواره بین المللی تئاترفجر و نمايش فيلم هاي راه يافته به جشنواره بين المللي فيلم فجر به عنوان اقدامات نرم افزاري جهت مطرح كردن كيش به عنوان كانون فرهنگي كشور بسیار ارزشمند بود

ودراین ادامه این اقدامات شایسته سازمان منطقه آزاد کیش زير ساخت هاي لازم را براي رسيدن به اهداف مهم وتعیین شده خود دراین زمینه با اجراي چندين پروژه فرهنگي در جزیره كيش در حال شکل گیری دارد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش مونسان در این مراسم که با استقبال چشمگیری از سوی اساتید ودانشجویان روبروشد ه بود در ادامه اظهار کرد: سازمان منطقه آزاد کیش از تمامي اساتيد و دانشجويان دعوت مي كند تا ما را در تشخيص اولويت های مهم وارزشمند در کیش ياري نمایند ودر سهيم كردن دانشجويان در برنامه هاي فرهنگي و هنري نیز به معاونت هاي مختلف سازمان منطقه آزاد کیش از جمله معاونت فرهنگي و اجتماعي ابلاغ لازم شده است.

وی در خاتمه افزود: ما اعتقاد داريم ورود وحضور دانشجویان به برنامه هاي فرهنگي و هنري علاوه بر بهره مندي از پتانسيل خود دانشجويان و ايجاد شادي در بين آنان، اجراي برنامه هاي فرهنگي و هنري در كيش نیز بيش از پيش فراهم وتوسعه خواهد یافت.