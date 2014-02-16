به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحمید حیدری شنبه شب در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کارهای بسیار خوبی با مشارکت دانش آموزان و اولیاء آنها صورت پذیرفته که آشنایی دانش آموزان با غذاهای محلی و سنتی یکی از این برنامه ها بود که مورد استقبال قرار گرفت.

وی افزود: آموزشگاه مهر خورموج یکی از بزرگترین مراکز آموزشی استثنایی در سطح استان بوشهر است که هر ساله برنامه‌های فرهنگی و آموزشی متنوعی برای دانش آموزان به اجرا در می‌آورد به گونه‌ای آثار هنری این دانش آموزان در سطح شهر با استقبال بی‌نظیر مردم مواجه شد.

حیدری ادامه داد: هم اکنون در این مدرسه 70 دانش آموز در مقاطع پیش دبستانی، ابتدایی وراهنمایی مشغول به تحصیل هستند که بیشتر روی گفتار درمانی، آموزش و یادگیری دانش آموزان تمرکز می شود.

لزوم تامین اعتبار برای تعمیر و تجهیز این آموزشگاه

مدیر آموزشگاه استثنایی مهر خورموج گفت: از دیگر اقدامات این آموزشگاه می‌توان به برگزاری مراسم روز جهانی معلولین با حضور دانش آموزان و معلمان مدارس شهرستان جنوبی استان برگزار شد.

حیدری تصریح کرد:تاکنون دانش آموزان این آموزشگاه موفق شدند به دانشگاه و مراکز علمی راه پیدا کنند به گونه ای که در سال گذشته دو نفر دانش آموز دختر ناشنوا وارد مراکز آموزش عالی شده اند.

مدیر آموزشگاه استثنایی مهر خورموج اضافه کرد: همچنین در سطح کشور و استان نیز چندین دانش آموز در مسابقات نقاشی، آبرنگ و رنگ روغن حائز رتبه های برتر کرده‌اند.

حیدری با تقدیر از زحمات و تلاش‌های صورت گرفته توسط اداره کل آموزش و پرورش استان و شهرستان خواستار تامین اعتبار برای تعمیر و تجهیز این آموزشگاه شد.