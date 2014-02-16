جشنواره بین المللی موسیقی فجر در هرمزگان آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در نخستین روز این جشنواره گروه هایی همچون رزیف از بندرکنگ، لیوا از جزیره هرمز، دلوش از بندرلنگه و مارگیر از میناب به اجرای موسیقی آئینی و سنتی استان هرمزگان پرداختند که با استقبال مناسب مردم همراه بود.

مهدی نیرومند معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان در حاشیه افتتاح جشنواره موسیقی فجر در بندرعباس، عنوان کرد: در روز نخست این جشنواره گروه های موسیقی سنتی از شهرستان های بندرلنگه، میناب، جاسک، قشم و جزیره هرمز به اجرای موسیقی پرداختند.

وی ادامه داد: در جشنواره موسیقی فجر در هرمزگان بخش های مختلف موسیقی از جمله سنتی، آئینی، پاپ و بومی اجرا می شود.

معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان افزود: علاوه بر گروه های موسیقی استان هرمزگان در این جشنواره گروه بوم و بر از تهران و گروه موسیقی بانوان تروند از اصفهان نیز اجرای موسیقی خواهند داشت.

نیرومند با اشاره به قدمت موسیقی در استان هرمزگان، تصریح کرد: این جشنواره با رویکرد حمایت از موسیقی بومی و سنتی استان هرمزگان برای نخستین بار در این استان در حال برگزاری است که گروه های مطرح موسیقی بومی هرمزگان نیز در آن حضور دارند.

وی خاطرنشان کرد: بیلت فروشی این جشنواره نیز در محل های اعلام شده و همچنین در محل تالار شهید آوینی بندرعباس و به صورت اینترنتی انجام می شود و برای استفاده تمامی اقشار مردم بلیت های جشنواره با 60 درصد تخفیف به فروش می رسد.

در نخستین روز برگزاری جشنواره موسیقی فجر در هرمزگان از سرپرستان گروه های موسیقی بومی و آئینی حاضر در جشنواره تقدیر به عمل آمد.

بیست و نهمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر از 26 بهمن الی اول اسفند در تالار شهید آوینی بندرعباس برگزار می شود.