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۲۷ بهمن ۱۳۹۲، ۸:۴۸

حجت الاسلام مرشدی:

موسیقی بومی و آئینی هرمزگان از قدمت دیرینه ای برخوردار است

موسیقی بومی و آئینی هرمزگان از قدمت دیرینه ای برخوردار است

بندرعباس - خبرگزاری مهر: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان گفت: استان هرمزگان یکی از بنیان گذاران موسیقی بومی، محلی، آئینی و سنتی در کشور است و موسیقی بومی و آئینی هرمزگان از قدمت دیرینه ای برخوردار است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین مرشدی شنبه شب در آئین افتتاح بیست و نهمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر در هرمزگان با اشاره به حضور گروه های موسیقی بومی و محلی هرمزگان در این جشنواره، عنوان کرد: هنر موسیقی از قدمت بسیاری در استان هرمزگان برخوردار است و به نوعی می توان این استان را یکی از بنیان گذاران موسیقی بومی، محلی، آئینی و سنتی در کشور دانست.

وی ادامه داد: هنرمندان موسیقی از جمله افتخار آفرینان استان هرمزگان در کشور و حتی در عرصه بین المللی محسوب می شوند و لازم بود تا جشنواره موسیقی فجر در استانی با این قدمت بسیار در زمینه موسیقی برگزار شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان افزود: برای برگزاری جشنواره موسیقی فجر در هرمزگان اقدامات و تلاش های بسیاری صورت گرفت تا مردم هنردوست این استان بتوانند از این رویداد مهم هنری بهره ببرند.

حجت الاسلام مرشدی خاطرنشان کرد: امیدواریم با استقبال مناسب مردم هرمزگان از جشنواره موسیقی فجر زمینه استمرار برگزاری این جشنواره در استان هرمزگان فراهم شود.

کد مطلب 2236833

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