زمین لرزه ای به بزرگی چهار ریشتر نهبندان را لرزاند / آماده باش نیروهای امدادی

به گزارش خبرنگار مهر، این زمین لرزه در ساعت 20 و 44 دقیقه و 58ثانیه در حوالی شهرستان نهبندان در استان خراسان جنوبی به وقوع پیوست.

شبکه لرزه نگاری بیرجند وابسته به مرکز لرزه نگاری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، مشخصات زمین لرزه را در 30.97 درجه عرض شمالی و59.57 درجه طول شرقی ثبت کرده است.

این زمین لرزه در عمق 9 کیلومتری زمین و در فاصله 77 کیلیومتری نهبندان در استان خراسان جنوبی رخ داد.

به مدت کمتر از پنج ثانیه از زمین لرزه قبلی زمین لرزه ای دیگر در ساعت ساعت 20 و 46 دقیقه و 13 ثانیه با شدت سه ریشتری نیز شهرستان نهبندان را لرزاند.

هم اکنون بنا بر اخبار واصله نیروهای امدادی در حالت آماده باش هستند و تاکنون در مورد خسارات احتمالی گزارشی اعلام نشده است.

استان خراسان جنوبی به عنوان سومین استان زلزله خیر کشور است که سال گذشته بیش از 630 بار لرزیده است.