اعمال نفوذ و تبعیض در برخی قراردادهای پیمانکاران شهرداری گرگان برطرف شود

به گزارش خبرنگار مهر، نبی هزار جریبی شامگاه شنبه در شصتمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر گرگان افزود: در تعدادی از قراردادهای پیمانکاران شهرداری مشاهده شده که برخی افراد با وجود نداشتن سابقه کاری زیاد و تحصیلات بالا حقوق بیشتری به نسبت برخی دیگر از کارگران که دارای سنوات و مدرک تحصیلی بالایی می باشند، دریافت میکنند.

وی ادامه داد: در بحث قراردادها سنوات حرف اول را می زند بعد مدرک تحصیلی اما در برخی قراردادها اعمال این شرایط قانونی مشاهده نمی شود.

وی تصریح کرد: قراردادهایی که شهرداری برای پیمانکاران تعیین کرده مشکلی ندارد و ارائه حق و حقوق کارگر برابر با قانون کار است اما متاسفانه پیمانکاران به آنچه در قرارداد ذکر شده عمل نمی کنند.

هزارجریبی اظهار داشت: در قانون کار مباحثی مانند اضافه کاری، کار در شیف شب و یا روز جمعه تعریف شده است و مطابق با قرارداد پیمانکار موظف به پرداخت حق و حقوق کارگران را به صورت کامل می باشد که متاسفانه آنها از زیر این بار مالی شانه خالی میکنند.

شهردار گرگان در ادامه این بحث گفت: پیمانکاران شهرداری موظف به پرداخت حقوق کارگران به صورت کامل هستند و در صورت عدم پرداخت حقوق تعیین شده مطابق با قانون کار برای کارگران، شهرداری صلاحیت ورود به این بخش را ندارد بلکه کارگر باید به اداره کار مراجعه کند.

حسین صادقلو افزود: کارگر باید از کارفرما بابت عدم پرداخت حق و حقوق قانونی شکایت کند و رسیدگی به این موضوع بر عهده اداره کار است تا بررسی کند ابهام در قرارداد متوجه شهرداری به عنوان کارفرمای پیمانکار است یا پیمانکار به جهت عدم پرداخت حق و حقوق قانونی کارگر.

وی در خاتمه تاکید کرد: بهتر است که در شهرداری و شورای اسلامی شهر این زمینه مهیا نشود که پیمانکار تاحدی جسارت به خرج دهد که حق و حقوق کارگران را پرداخت نکرده و یا با تاخیر و کسری پرداخت کند که در پی آن کارگر برای رسیدن به حقوق خود به شهرداری و شورا مراجعه کند.