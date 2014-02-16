پروژه روگذر شهید قندهاری 168 روز دیگر به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن احمدی شامگاه شنبه در شصتمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر گرگان با بیان این نکته که اگر پروژه در موعد مقرر به پایان نرسد باید از شهرداری خداحافظی کنم، افزود: حدود 70 میلیارد ریال برای تکمیل پروژه اعتبار لازم است که 20 میلیارد ریال از این مبلغ، قبل از پایان سال مالی باید تخصیص یابد تا روند پروژه به خوبی طی شود.

وی ادامه داد: در صورتی که به هیچ عنوان مشکل مالی در این پروژه وجود نداشته باشد، پیمانکاربا جدیت در 2 الی 3 شیفت به کار خود ادامه خواهد داد که نتیجه آن بهره برداری از پروژه در تاریخ معین است.

وی تصریح کرد: شهردار گرگان به صورت مستقیم نظارت بر روند کارهای این پروژه دارد و این امر سرعت کار را افزایش داده است زیرا در صورت هرگونه مشکل ایشان تدابیر لازم را اتخاذ میکند.

احمدی تولید قطعات عرشه در استان را بسیار تاثیرگذار در افزایش سرعت عملیات عمرانی این پروژه دانست و اظهار داشت: در گذشته هفته ای 9 قطعه عرشه تولید می شد درحالی که اکنون این تولید به 12 قطعه رسیده است.

وی در خاتمه بیان داشت: با توجه به اینکه مسیر بحرانی پروژه، مسیر تولید قطعات عرشه بود، افزایش این قطعات تاثیر به سزایی درسرعت پروژه روگذر شهید قندهاری داشته است.