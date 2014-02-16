صدا و سیمای لرستان در قالب 1000 دقیقه برنامه راهپیمایی 22 بهمن را پوشش داد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد بازوند در این رابطه اظهار داشت: صدا و سیمای مرکز لرستان با پخش هزار دقیقه برنامه زنده و تولیدی حضور حماسی مردم لرستان در راهپیمایی 22 بهمن را پوشش داد.

وی عنوان کرد: بیش از 90 نفر از همکاران این مرکز در قالب سه گروه رادیویی و پرتابل، هفت گروه تلویزیونی ثابت و پرتابل، دوازده گروه خبری ثابت و پرتابل از ساعت هفت صبح روز بیست و دوم بهمن ماه با استقرار در استودیوها و واحد های سیار رادیویی و تلویزیونی راهپیمایی شهر خرم آباد را به طور زنده و راهپیمایی 10 شهرستان را به صورت تولیدی ثبت و ضبط کردند.

مدیر کل صدا و سیمای مرکز لرستان عنوان کرد: از جمع برنامه های یاد شده 350 دقیقه از رادیو لرستان، 500 دقیقه از شبکه افلاک و 150 دقیقه از خبر مرکز لرستان روی آنتن رفت.

بازوند یادآور شد: همکاران صدا و سیمای مرکز لرستان در یوم الله 22 بهمن با 175 دقیقه ارتباط زنده تلویزیونی با شبکه های سراسری اول، دوم، سوم، جام جم، خبر و شما داشتند.

وی ادامه داد: همچنین عوامل صدا و سیمای مرکز لرستان 40 دقیقه ارتباط زنده رادیویی با شبکه های ایران، فرهنگ و برخی شبکه های استانی رادیو حضور با شکوه مردم لرستان در راهپیمایی را به سراسر کشور و فراتر از مرزهای ایران اسلامی مخابره کردند.