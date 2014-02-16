پایانی بر حکایت پرماجرای صفهای طولانی کامیونها در مرز ایران و ترکیه/ وضعیت عادی است

به گزارش خبرنگار مهر، گمرک بازرگان دومین مرز رسمی و زمینی کشور به دلیل هم مرزی با کشور ترکیه دروازه ترانزیتی ایران به کشورهای اروپایی بوده و و از جایگاه بالایی در مبادلات اقتصادی و تردد مسافران از کشور به خارج برخوردار است، ولی طی سالهای اخیر درگیر معضلی به نام تشکیل صفهای طولانی کامیونها بود.

هر چند طی نشست های استانداران استانهای مرزی دو کشور، در جریان دیدارهای مقامات ارشد سیاسی و اقتصادی دو کشور، ناظران گمرکات، هیئتهای پارلمانی این موضع مطرح می شد، ولی با وجود تفاهم نامه های رسمی امضا شده فی مابین این مشکل لاینحل مانده بود.

مشکل تشکیل صفهای طولانی کامیونها در مرز بازرگان آه از نهاد رانندگان درآورده بود تا جایی که معاون وزیر راه و شهرسازی در آخرین سفر خود به آذربایجان غربی و بازدید از گمرک بازرگان دستورات لازم را مبنی بر ضرورت رفع مشکل در کوتاه ترین زمان ممکن را داد.

حال حدود 54 روز از سفر کشاورزیان رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای به آذربایجان غربی می گذرد که ناظر گمرکات آذربایجان غربی خبر از رفع مشکل تشکیل صفهای طولانی در گمرک بازرگان در مرز ایران و ترکیه با همکاری طرف ترک خبر داده و می گوید، هم اکنون اوضاع عادی در این مرز حاکم شده است.

سید احمدی: وضعیت ترخیص کامیونها در گمرک بازرگان هم اکنون عادی است

میر هاشم سید احمدی ادامه داد: در پی ایجاد صفهای طولانی در مرز جمهوری ترکیه و ایران در مرز بازرگان با حضور 48 ساعته در مرز و انجام ملاقات حضوری با مسئولان ارشد گمرک طرف مقابل و ارائه راهکارهای عملیاتی مناسب و تفاهمات لازم در این خصوص صف های تشکیل شده به شدت کاهش یافت .

وی با اشاره به اینکه افزایش حجم صادرات منجر به تشکیل صفهای طولانی ماشینهای ترانزیت در این کمرگ شده بود که برای جلوگیری از قاچاق باید هر ماشین ترانزیت کاملا بازرسی می شد، ادامه داد: با روانسازی انجام شده مشکل رانندگان در دو طرف مرز بر طرف و اوضاع مزر بصورت عادی در آمده است.

ناظر گمرکات آذربایجان غربی در خصوص اینکه بر اساس برخی ادعاها امکانات، تجهیزات و نیروی انسانی مناسب و کافی وجود ندارد، اظهار داشت: وضعیت کنونی راضی کننده بوده و مشکلی از بابت ترخیص کالا در این مرز از سوی گمرک وجود ندارد.

بازرگان- گوربولاغ بزرگترين دروازه گمركي ايران به تركيه و اروپا

بازرگان- گوربولاغ بزرگترين دروازه گمركي ايران به تركيه و اروپا كه همواره با حجم كاري بسيار بالايي روبرو است، گرفتار مشکل تشکیل صفهای طولانی در هر دوسوي مرز بود که این مشکل رفع شده و امید می رود با تعامل سازنده گمرکات دو کشور این معضل بار دیگر گریبان رانندگان را نگیرد.

ايران و تركيه نیز همكاريهاي خوبی در خصوص فعاليت اين مرز داشته و توافقاتي نيز برای ايجاد پنجره واحد براي به حداقل رساندن زمان امور گمركي تريلرها و كاميونها در مرز دارند که اين توافقات هنوز اجرایی نشده که با توجه به حجم مبادلان فی ما بین باید این تفاهم نامه های از سوی دو کشور اجرایی شوند.

این منطقه نقطه انتهایی مسیر « جاده ابریشم» در ایران که از « پل خاتون » در مرز ترکمنستان شروع شده و پس از عبور از استان هایی خراسان سمنان، تهران، قزوین، زنجان و آذربایجان غربی عبور می کند، به عنوان مهمترین و کوتاهترین راه موجود در جهت مبادله کالا و مسافر از طریق ایران به اروپا محسوب می شود.

گمرک بازرگان در سال 1305 زمانی که روستای بازرگان حدود 40 خانوار جمعیت داشته، در این منطقه مستقر بوده است؛ آذربایجان غربی به دلیل دارا بودن 986 کیلومتر مرز مشترک با سه کشور ترکیه، عراق و جمهوری آذربایجان غربی از استانهای استراتژیک در زمینه توسعه سطح تجارت خارجی به شمار می رود.