حضور در رقابت های لیگ دسته اول واترپلو بعد از 20 سال

محمدهاشم رحمتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این بازی ها به صورت متمرکز 28 بهمن ماه در تهران برگزار می شود و تیم ما با توجه به تمریناتی که داشته از شرایط خوبی برخوردار است.

وی ادامه داد: طی سال های گذشته متاسفانه استان از داشتن این تیم به دلیل نبود همت جمعی و مسایل مالی محروم بود و امسال با توجه به علاقه ایی که در بین شناگران دیدیم تیم واترپلو را تشکیل دادیم.

وی در خصوص میزان آمادگی این تیم گفت: همه تیم ها بازیکنان واترپلوی خوبی دارند اما ما شناگران خوبی داریم و در این خصوص بازیکنان ما مجموعه ایی از شناگران کاربلدند که امیدوارم در اولین تجربه بتوانند عملکرد خوبی داشته باشند.

رحمتی گفت: با رایزنی هایی که داشتیم از شرکت "گل سم گرگان" به عنوان اسپانسر این تیم استفاده کردیم که خوشبختانه این شرکت نگاه خوبی به ورزش و این رشته دارند و حمایت های خوبی از تیم کردند.

رحمتی که به عنوان سرپرست هیات شنا شهرستان گرگان مشغول به فعالیت است خاطر نشان کرد: استقبال از شنا با توجه به استخرهای موجود و قابل دسترس در شهر بسیار خوب است و در این میان مشکل تبلیغات را نداریم.

وی گفت: در تلاش هستیم که بعد ازحضور در این مسابقات این رشته را به صورت گسترده تر و با برنامه ریزی بیشتری فعال کنیم.