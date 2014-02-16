به گزارش خبرنگار مهر، با آغاز حرکت امام خمینی (ره) در خرداد 1342 مردم دشتی با هدایت روحانیون مورد وثوق منطقه مانند حضرت آیت الله حاج میرزا احمد دشتی نجفی، آیت الله سیدمصطفی حسینی دشتی، حجت الاسلام سید موسی ابطحی، آیت الله نمازی، شیخ ابراهیم عاشوری، حجه الاسلام والمسلمین محمد حسن نبوی، شهید والامقام انقلاب ابوتراب عاشوری و وعاظ محلی مانند حاج شیخ محمد کازرونی و ... با اهداف نهضت آشنا شده و به مرور به صف مخالفان حکومت پهلوی پیوستند.

تشدید حرکت‌های انقلابی در سراسر ایران در سالهای 56 و 57 فعالیت‌های انقلابی و ضد طاغوتی در دشتی نیز فراگیر و علنی شد و مردم با تظاهرات ژ، تجمع و تحصن فریادهای آزادی خواهی خود را در منطقه طنین انداز کردند.

در این میان مدرسه علمیه خورموج که در سال 1355 توسط روحانی انقلابی و وارسته حاج سیدموسی ابطحی تأسیس شده بود نقش محوری به خود گرفته و بسیاری از فعالیتهای انقلابی شهرستان از آن مکان هدایت می شد.

پایین کشیدن تابلوی ژاندارمری در روز پیوند ارتش و مردم

هادی اخلاقی محقق و نویسنده خورموجی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تکثیر اعلامیه های امام راحل (ره)، برگزاری نشست‌ها و محافل خصوصی، مراسم سخنرانی و ترتیب دادن تظاهرات گروه های مختلف مردمی مانند دانش آموزان، بازاریان، زنان و روحانیون از جمله مراسمی بود که در شهرها و روستاها برگزار می شد.

وی اضافه کرد: مراسم پایین کشیدن تابلوی ژاندارمری در روز پیوند ارتش و مردم، استقبال از بازگشت امام خمینی (ره) در 12 بهمن، تظاهرات گسترده در کنار پارک ولی عصر (عج) فعلی خورموج، سخنرانی آیت الله طاهری خرم آبادی در مدرسه علمیه و ... از جمله حرکت های انقلابی در دشتی محسوب می شود که نقش اساسی در بیداری مردم و تلاش در براندازی حکومت پهلوی داشته است.

شهادت اولین شهید روحانی انقلابی استان شهید ابوتراب عاشوری

وی بیان کرد: در این میان شهادت اولین شهید روحانی انقلابی استان شهید ابوتراب عاشوری در روز 13 آذر 57 در منزل خود به دست عوامل ساواک نقطه عطف و برگ زرین دیگری در تاریخ شهرستان واستان بوده است که در راه رهایی ملت شریف ایران به وقوع پیوست.

اخلاقی با بیان اینکه مردم دشتی در طول تاریخ پر فراز و نشیب خود در دفاع از کیان مملکت همواره حضوری سرافرازانه داشته و به رشادت و دلیری شهره بوده اند، گفت: در پیش از اسلام و بویژه از زمان داریوش کبیر مردمان این دیار از جمله افراد تشکیل دهنده نیروی دریایی ایران بوده‌اند.

وی یادآور شد: شاپور ساسانی نیروی دریایی خود را در مناطقی چون نجیرم که در حدود زیارت ساحلی امروزی قرار داشته است مستقر کرد و گسترش بخشید.

حضور مردمان دیار دشتی در جنگ‌های مختلف تاریخی پس از اسلام

اخلاقی با بیان اینکه برز و برزویه به روایت کارنامه اردشیر بابکان دو برادر یکتاپرست ماندستانی بودند که اردشیر ساسانی را در شکست ددمنشان و نجات ایران زمین از پلیدی ها که سراسر کشور را فراگرفته بود یاری رساندند.

اخلاقی اظهار داشت: اخبار حضور مردمان این دیار در جنگ های مختلف تاریخی پس از اسلام نیز ثبت و ضبط است در دوران صفویه و افشاریه دشتی ها در حوادثی مانند طغیان "حسن سلطان ریشهری"، اخراج پرتغالیها از جزیره هرمز توسط شاه عباس، تصرف بحرین توسط شیخ جبار هوله ای و بازپس گیری آن و بسیاری از حوادث داخلی و خارجی دیگر از جمله نبردهای کریم خان با آزادخان افغان حضوری چشمگیر داشتند.

وی افزود: میرزا علی بیگی خورموجی که بنا به گفته مورخ نامدار قاجاری و برملا کننده راز قتل امیر کبیر جعفر خان حقایق نگار خورموجی در زمان زندیه حاکم و کلانتر ابوشهر، دشتی و دشتستان بود از ارکان ارتش زندیه در مقابله با آقا محمدخان و عوامل آن به شمار می رفتند.

اخلاقی گفت: مردم دشتی در زمان قاجار و در جریان حمله شیخ مسعود رئیس طایفه وهابی ساکن بجد علیه سلطان صید سعید امام مسقط و عمان که خراجگزار حاکم فارس بود و تابع دولت مرکزی بودند شرکت داشته و در شکست وی نقش اساسی داشتند.

رشادت‌های مردم دشتی در هجوم سه‌گانه استعمار پیر انگلیس به بوشهر

اخلاقی ادامه داد: در هجوم سه گانه استعمار پیر انگلیس و عمال خارجی شان به بوشهر در سال‌های1254 ه.ق در زمان سلطنت محمدشاه قاجار و 1273ه.ق به بهانه فتح هرات و 1332 ه.ق در جنگ جهانی اول و اشغال ایران توسط نیروهای متفقین و همچنین در نبرد صولت الدوله قشقایی با انگلیسی ها که با حکم جهاد سیدعبدالحسین لاری در 1918 م آغاز شد و قضیه پلیس جنوب، مبارزان دشتی نقشی مؤثر و تأثیرگذار داشتند چنان که بسیاری از نام آوران دشتی در این جنگ ها چون خالوحسین دشتی به اسارت دشمن در آمده و یا به شهادت نایل آمدند.

فصلی رنگین و درخشان از تاریخ در شهرستان دشتی در دوران جنگ تحمیلی

وی اضافه کرد: افتخارآفرین مردم دشتی در دفاع از میهن عزیز اسلامی و در هشت سال دفاع مقدس به اوج خود رسید و در 215 مرحله اعزام به جبهه های حق علیه باطل، تعداد شش هزار و716 نفر از دلیر مردان این خاک پاک در 17 هزار و310 مرتبه به جبهه اعزام شدند و با میانگین 90 روز در جبهه یک میلیون و 557هزار و 900 روز نفر علیه اشتغالگران بعثی جنگیدند.

اخلاقی ادامه داد: مردم دشتی با تقدیم 214 شهید، 37 آزاده وحدود 600 نفر جانبار وایثارگر فصلی رنگین و درخشان از تاریخ این خطه را به ثبت رساندند و تا ابدیت مایه مباهات مردمان این دیار را فراهم آوردند و چنانکه امروز علاوه بر القاب افتخار آمیزی چون ((نگین فرهنگی)) و((دارلعلم)) به ((دارالحماسه )) استان شهره گشته است.

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گزارش: قاسم بازیاری