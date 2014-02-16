وحشت آمریکا از شکوفایی استعدادهای ایرانیان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مفید کیایی نژاد شامگاه شنبه در جمع تعدادی از خانواده های معظم شهدا در شهرستان ساوجبلاغ اظهار داشت: امروز خانواده معظم شهدا با دل هایی سرشار از ایمان و افتخار از شهادت فرزندانشان در راه نظام و انقلاب ثابت کرده اند که در راه ارزش های اسلامی باید دین خود را ادا کرد.

وی گفت: اگر کشور آزاد و مستقل ایران وجود دارد به دلیل از خودگذشتگی شهیدان و خانواده آنهاست بنابراین تکریم و بزرگداشت جایگاه کسانی که سرمایه های معنوی ملت ایران هستند باید همواره مورد توجه قرار گیرد.

حجت الاسلام کیایی نژاد در ادامه با اشاره به پسرفتهای کشور در عرصه های مختلف تصریح کرد: آمریکا از شکوفایی استعداد ایرانیان در هراس است و به همین علت می خواهد جوانان ایرانی در حصار محرومیت از علم قرار بگیرند.

تاکید بر لزوم وحدت مردم و مسئولان



عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: پیشرفتهای علمی ایران برای کشور آمریکا که روزگاری مستشاران آنها بر امور داخلی ایران نظارات می کردند غیرقابل تحمل است و به همین علت تمام تلاش خود را برای محدود نگه داشتن جوانان ایرانی از علم به کار می بندند.

نماینده مردم ساوجبلاغ، نظرآباد و طالقان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم تقویت وحدت بین مردم و مسئولان گفت: اگر خواهان توسعه و پیشرفت کشور هستیم باید وحدت بین مردم و مسئولان در وهله نخست ایجاد و سپس حفظ شود.

خدمت صادقانه به مردم وظیفه مسئولان است

حجت الاسلام کیایی نژاد حضور مردم در راهپیمایی 22 بهمن را نشانه حمایت مردم از نظام و تکمیل حماسه سیاسی دانست و یادآور شد: مردم در این روز بار دیگر به میدان آمدند و از آرمانهای شهدا حمایت کردند و وظیفه مسئولان نیز خدمت صادقانه به مردم است.

وی در پایان گفت: نیاز جامعه به فضای معنوی و زلال شهادت موضوعی است که با پاسداشت مقام شهید امکان پذیر می شود بنابراین همواره باید پیروی از تفکر شهیدان را سرلوحه کار خود قرار دهیم.