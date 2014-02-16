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۲۷ بهمن ۱۳۹۲، ۷:۰۲

با گلزنی مقابل رایووایکانو؛

لیونل مسی رکورد گلزنی تاریخ اسپانیا را شکست

لیونل مسی رکورد گلزنی تاریخ اسپانیا را شکست

ستاره آرژانتینی بارسا با دو گلی که در پیروزی 6 بر صفر بارسا مقابل رایووایکانو به ثمر رساند رکورد بیشترین تعداد گل با یک تیم اسپانیایی را به خود اختصاص داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، لیونل مسی با دو گلی که در دیدار مقابل رایووایکانو به ثمر رساند تعداد گل های خود با پیراهن بارسلونا را به عدد 337 رساند و با عبور از رکورد "تلمو زارا" اکنون تنها بازیکنی است که با یک تیم اسپانیایی بیشترین تعداد گل را به ثمر رسانده است.

مسی اکنون تنها 5 گل با رکورد 369 گل آلکانتارا برای بارسلونا فاصله دارد. مسی با این دو گل اکنون رکورد 227 گل آلفردو دی استفانو در رقابتهای لالیگا را رد کرده است و با رکورد 228 گل رائول گونزالس در تاریخ رقابتهای لالیگا برابری کرده است.

این ستاره آرژانتینی همچنین با 10 گل و 8 پاس گلی که در سال 2014 میلادی به نام خود ثبت کرده است بهترین آمار (بیشترین گل و پاس گل) را در بین 5 لیگ برتر اروپایی در سال 2014 دارد.

کد مطلب 2236857

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