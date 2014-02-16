بخشدار و امام جمعه دیهوک از تنها خبرنگار این شهر عیادت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین استاد که شب گذشته میزبان خبرنگاران طبس و امام جمعه و بخشدار دیهوک بود، اظهارداشت: دو هفته از مشکل پیش آمده برای من میگذرد اما انتظار می رفت که نبود خبرنگار در بخش دیهوک علامت سوالی برای مسئولان ایجاد کند اما جالبتر اینکه پوشش ندادن اخبار بخش و شهر دیهوک هم به ظاهر برای کسی مهم نبود.

استاد خاطرنشان کرد: من ده سال است در این بخش فعالیت خبری می کنم و در برخی از مواقع مرهمی بر دردهای همشهریانم بودم که مشکلاتشان را با من مطرح و در حد توان این مشکلات را از طریق رسانه منعکس می کردم.

وی بیان داشت: الحمدلله در برخی از موارد نیز ارسال خبر مثمرثمر بوده و مشکلی را هم مرتفع کرده است، اما انگار ما تافته‌ای جدا بافته‌ایم و اگر دردی به جانمان بیفتد کسی را بر رفع مشکلمان برنمی‌‌آید.

این خبرنگار جوان که به صورت شرکتی در این بخش در کنار فعالیت خبری خود در زمینه راه و شهرسازی کمک‌رسانی می‌کند، گفت: خبرنگار شدن و خبرنگار ساختن برای یک رسانه کاری سهل و ساده نیست و نیاز به زمان دارد.

استاد افزود: امیدوارم مسئولان مربوطه مشکلات خبرنگاران را از نزدیک لمس کرده و در راستای رفع آنها برآیند، چرا که خبرنگاری که تمام وقت و زمان و زندگی خود را وقف خبر کرده و شب و روز برایش معنا نداشته بیش از این باید مورد توجه قرار گیرد.

حجت الاسلام مرتضایی‌نیا امام جمعه شهر دیهوک در سخنانی ضمن تشکر از انعکاس سریع و صحیح و دقیق خبرنگاران رسانه‌های گروهی در سطح شهرستان طبس گفت: سختی کار خبرنگاری در حوزه ی گسترده ای همانند طبس بر همگان واضح و مبرهن است و می‌طلبد تا مسئولان و مدیران مرتبط با امور خبرنگاران در جهت مرتفع نمودن موانع و مشکلات پیش روی این قشر زحمتکش اقدامات مفید را انجام دهند.

احمدی بخشدار دیهوک نیز انعکاس اخبار و اطلاعات را به مرکز استان از طریق تنها خبرنگار این بخش بسیار دقیق و مهم برشمرد و افزود: جای خالی خبرنگار دیهوک در پوشش اخبار دهه فجر بسیار برایمان ملموس بود.

وی در جهت حمایت هرچه بهتر مسئولین بخش از خبر و خبرنگار در این بخش قول مساعد داد.

در این جلسه خبرنگاران نیز نظرات و پیشنهادات خود را با امام جمعه دیهوک در میان گذاشتند.

شایان ذکر است دو هفته قبل حسین استاد خبرنگار واحد مرکزی خبر در بخش دیهوک در حین تهیه گزارش با موضوع جشن سده بر اثر سانحه‌ای دچار شکستگی از ناحیه ساق پا شده و متاسفانه تاکنون به گفته وی هزینه های زیادی نیز برای درمان متحمل شده است که هیچ ارگان، مسئول و مدیری کمکی به وی نرسانده و کار بجایی رسیده که خبرنگار دیهوک برای درمان خود وسیله نقلیه اش را فروخته است.