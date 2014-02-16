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۲۷ بهمن ۱۳۹۲، ۷:۴۸

به دلیل کسب نتایج ضعیف:

هامبورگ فان مارویک را اخراج کرد

هامبورگ فان مارویک را اخراج کرد

تیم فوتبال هامبورگ بعد از شکست 4 بر 2 مقابل آینتراخت برانشوایگ برت فان مارویک سرمربی هلندی خود را اخراج کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هامبورگ که این هفته هقتمین شکست پیاپی خود در رقابتهای بونسلیگا را تجربه کرد و اکنون تنها 2 امتیاز با قعر جدول فاصله دارد سرمربی خود را اخرج کرد.

فان مارویک که سرمربی پشین تیم ملی هلند است 143 روز هدایت هامبورگ را برعهده داشت و وقتی هدایت این تیم را در سپتامبر 2013 به عهده گرفت هامبورگ در رده شانزدهم قرار داشت.

هامبورگ تنها تیمی است که در تاریخ 52 ساله رقابتهای بوندسلیگا به دسته پایین تر سقوط نکرده اما اکنون به شدت خطر سقوط را احساس می کند. رسانه های آلمانی از میرکو اسلومکا سرمربی پیشین هانوفر به عنوان جانشین احتمالی فان مارویک نام می برند.

کد مطلب 2236862

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