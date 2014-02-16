روستائیان دره شهر با مشکلات دست به گریبان هستند/ مهاجرت اولین گزینه روستائیان برای فرار از محرومیت

به گزارش خبرنگار مهر، شهرستان دره شهر در جنوب استان ایلام با داشتن روستاهای متعدد یکی از مناطق و قطبهای اقتصادی استان در بخش کشاورزی است.

بیشتر اقتصاد و ظرفیتهای شهرستان دره شهر در روستاهای شهرستان نهفته است و روستاها مرکز اصلی کشاورزی، دامداری و کار شهرستان تشکیل می دهند.

در شهرستان دره شهر به دلیل وجود رودخانه سیمره روستاهای متعددی مشغول به کشاورزی هستند ولی در حال حاضر با مشکلات زیادی دسته و پنجه نرم می کنند.

متاسفانه اکثر روستاهای شهرستان دره شهر محروم هستتند و از هیچ گونه امکانات حداقلی هم برخوردار نیستند از بهداشت گرفته تا آب و ...

در روستاهای شهرستان دره شهر افراد بالای 16 سال اكثراً تحصيل كرده های بيكار هستند و متوسط سواد آنها مقطع فوق ديپلم است و جمعيت فعال روستاها را به شمار می‌روند، 80 درصد جمعيت كل روستاها را تشكيل می دهند.

افراد بيكار و كم كار در روستاها به نسبت زياد هستند و همچنين شمار زيادی از جمعيت روستاها بيكاری پنهان دارند.

جمعيت شاغل در روستاها اكثريت قريب به اتفاق كشاورز هستند و تعداد بسيار كمی از جمعيت كل روستا كارمند و دارای شغلهای اداری هستند.

در سالهای اخیر روند کاهش جمعیت روستاهای شهرستان دره شهر افزایش یافته و حتی این مسئله هم باعث نشده مسئولان به فکر حل مشکلات روستاهای شهرستان باشند.

در اکثر روستاهای شهرستان دره شهر طرح هادی به طور ناقص اجرایی شده و بیشتر روستاها با مشکل دفع زباله و آبهای سطحی مواجه هستند.

در حال که روستاهای شهرستان مرکز اصلی کشاورزی شهرستان و حتی استان هستند و محصولاتی مانند برنج و خیار در آنها تولید می شود ولی هیچ گونه حمایتی از کشاورزان روستایی صورت نمی گیرد.

گذران اوقات فراغت در روستاهای شهرستان دره شهر كوچك جز عوامل بسياری از كج روي های جوانان و نوجوانان شده است و اين مشكل به دليل نبود امكانات تفريحی و مراك‍ز آموزشهای فوق برنامه و... است.

در روستاهای شهرستان دره شهر امكانات خاصی برای اينكه اهالی روستا اعم از جوانان و ساير افراد اوقات فراغت خود را در آنجا سپری كنند وجود ندارد.

مشکلات در راه دسترسی در اکثر روستاها مشاهد می شود و اکثر مناطق شهرستان از راه های قدیمی برخوردار هستند که مشکلات دیگری که همه باعث شده روستاهای شهرستان در حال تخلیه شدن باشند.

در روستای فرهادآباد شهرستان دره شهر چند سالی است که به دلیل اجرای سد سیکان هیچ فعالیتی صورت نمی گیرد این در حالی است که این سد اجرا نشده و مردم روستا برای جابجایی هنوز در بلاتکلیفی به سر می برند.

علاوه بر مشکلات ساختاری در روستاهای شهرستان متاسفانه مهاجرت و بیکاری در روستاهای شهرستان نیز زیاد شده است.

پیگیری مشکلات روستاهای شهرستان دره شهر

علی محمد احمدی نماینده مردم شهرستان های دره شهر، دهلران، آبدانان و بدره در مجلس شورای اسلامی به خبرنگار گفت: از اکثر روستای شهرستان دره شهر بازدید و از نزدیک در جریان مشکلات این روستاها قرارگرفته ام.

وی گفت: روستاهای غلام آباد، فاضلاب آباد، سرود آباد وجعفر آباد دارای یک سری مشکلات در زمینه روشنایی معابرروستایی، راه های دسترسی به مزارع ، در زمینه تخصیص آب و برداشت آب ازسیکان وسیمره هستند.

احمدی افزود: با مسئولین در این زمینه ها صحبت و قرار شد جلسه ای تشکیل شود و این موضوع حل شود.

وی ادامه داد: در رابطه با شبکه انتقال برق و معابر روستایی کارها و اقداماتی انجام شده و در برخی از روستاها خوب کار شده است .

این نماینده تصریح کرد: اما در برخی از روستاها از جمله غلام آباد کسری هایی وجود دارد و با مسئولین صحبت شد و پیگیر هستم که تخصیص لازم داده شود

احمدی اضافه کرد: امیدواریم بتوانیم از مهاجرت مردم خوب روستایی که پایه های تولید ما هستند جلوگیری کنیم و خدمات لازم را به آنها بدهیم.

در اکثر روستاهای شهرستان دره شهر آثار بسیار زیبای تاریخی و طبیعی وجود دارد که می توان از این ظرفیتها برای رفع محرومیتهای روستاها استفاده کرد ولی متاسفانه هنوز این مهم اتفاق نیافته است.

در حالی که باید روستاهای شهرستان به دلیل ظرفیتها و پتانسیهای متعدد آباد باشند ولی متاسفانه هنوز این آبادی در روستاهای شهرستان به وجود نیامده است.

در منطقه ماژین شهرستان دره شهر روستاهایی وجود دارد که مردم آن حتی زیر غار زندگی می کنند و کسی از مسئولان نیست از این محرومان حتی بازدید کند.

در مزارع روستاهای دره شهر ضمن كاشت برنج، گندم، جو و محصولات صیفی نیز به دست می آید که از مهمترین محصولات جالیزی دره شهر خیار است كه بسیار معروف است ولی متاسفانه وجود دلالان باعث شده این محصول با قیمت بسیار پایین فروخته شود.

اکثر روستاهای شهرستان دره شهر در كنار كبیركوه و رود خروشان سیمره واقع شده اند، و این روستاها دارای استعداد كشاورزی و آب ‌فراوان و مراتع و جنگل های انبوه،‌ دارای آثار دیدنی تاریخی و طبیعی بی شماری است.

بدون شک برای آبادانی روستاهای شهرستان با این همه ظرفیت و پتانسیل نگاه ها و توجهات ویژه ای از سوی مسئولان می طلبد که با ارائع خدمات مطلوب به مردم روستاها موجب توسعه کل استان شود.