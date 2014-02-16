ایلام مقصد کاروانهای راهیان نور/ از قلاویزان تا شرهانی؛ مروری بر خاطرات دفاع مقدس

به گزارش خبرنگار مهر، استان ایلام با 420 کیلومتر مرز مشترک در زمان هشت سال جنگ تحمیلی از زمین و هوا در نقاط مختلف خط مقدم جبهه های جنگ بوده است.

این استان در زمان جنگ تحمیلی در قسمتهای شهرستان مهران و دهلران بیشترین نبرد را با دشمن بعثی داشته است هرچند در حین جنگ حملات هوایی زیادی به استان شده و آثار آنها نیز همچنان موجود است.

استان ایلام در زمان جنگ یکپارچه محل رشادت و فداکاری بوده و مردم و عشایر پا به پای دلاورمردان ارتش و سپاه از کیان کشور دفاع کرده اند.

مردم استان در زمان جنگ ایلام را ترک نکردند و در زمان حملات هوایی به کوه ها پناه می بردند، در حالی که با توجه به نزدیکی عراق به استان حملات هوایی زیادی به استان انجام شده است.

قلاویزان

یکی از مهمترین مناطق جنگی که در استان ایلام و شهرستان مهران قرار دارد منطقه قلاویزان است و این منطقه بسیار برای فرماندهان نظامی کشور آشنا است چراکه مرکز اصلی نبردها بوده است.

در این منطقه آثار جنگ به خوبی نمایان شده است و هر ساله تعداد زیادی از کاروانهای راهیان نور از آن بازدید می کنند.

منطقه قلاویزان جایگاه عملیات کربلای یک و سنگر بتونی صدام است که در فهرست آثار ملی کشور ثبت شده است و حاوی بسیاری از خاطرات جنگ تحمیلی است.

در شهرستان مهران علاوه بر منطقه قلاویزان، منطقه میمک نیز یکی از مناطق مهم زمان جنگ بوده و عملیاتهای مهمی نیز در این منطقه به انجام رسیده است که در فهرست آثار ملی کشور نیز ثبت شده است.

میمک

منطقه میمک یکی از مناطق ارزشمند و حیاتی در زمان جنگ بوده که حضور مردم و عشایر استان نیز باعث حفظ منطقه در زمان جنگ شده است.

عملیات غرورآفرین ضربت ذوالفقار باعث آزادسازی میمک در 19 دی ماه 1359 از چنگال دشمن بعثی شد و فتح میمک یادآور نبرد جانانه عشایر غیور استان ایلام است.

از دیگر رویدادهای مهم منطقه میمک محل شهادت شهید کشوری در تنگه بینا است که یادمان این شهید بزرگوار در این منطقه قرار دارد.

شرهانی

از دیگر مناطق مهم جنگی در استان ایلام منطقه عملیاتی شرهانی است که این منطقه نیز در فهرست آثار ملی کشور ثبت شده و رویدادهای مهمی در زمان جنک در این منطقه رخ داده است.

عملیات محرم نام یکی از عملیات‌هایی است که در جریان جنگ ایران و عراق است که در منطقه شرهانی انجام شده است و این عملیات که از نوع عملیات‌های محدود بود در ۱۰ آبان ۱۳۶۱ با رمز یا زینب(س) و به فرماندهی سردار حسن باقری آغاز شد.

ثبت رویدادهای دفاع مقدس ایلام در فهرست آثار ملی کشور

مدیر کل میراث فرهنگی استان ایلام به خبرنگار مهر گفت: استان ایلام یكی از آوردگاه های دوران دفاع مقدس بوده كه هر سال هزاران نفر در قالب كاروانهای راهیان نور از مناطق عملیاتی آن دیدن می كنند.

عبدالمالک شنبه زاده اظهار داشت: یادمان‌های دوران دفاع مقدس و ظرفیت‌های گردشگری ایلام در قالب اقلام تبلیغاتی به کاروان‌های راهیان نور معرفی می‌شوند.

وی اظهار داشت: توریسم جنگ در چند استان در کشور می توانند نقش خود را به خوبی ایجاد کند و با هدف پاسداشت یاد و خاطره شهدا و نیز رشادت های مردم مرزدار استان ایلام ساخت یادمان های دفاع مقدس در این استان در دستور کار این اداره کل قرار دارد.

شنبه زاده افزود: استان ایلام در مجموع 430 کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق داشته و مردمانش ‏در دوران دفاع مقدس از این کیان دفاع جانانه داشته‌اند و دفاع مقدس از مهمترین ظرفیت‌های موجود در استان ایلام است که بالفعل کردن ظرفیت دفاع مقدس در قالب برنامه‌های کارشناسی شده بسیار مفید و ‏ارزشمند است.‏

وی افزود: باید از آرمان های معمار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) و خون پاک شهیدان دفاع کنیم و به فرموده مقام عظمای ولایت حفظ یاد شهداء کمتر از شهادت نیست.

شنبه زاده ادامه داد: در راستای حفظ ارزشهای دفاع مقدس تا کنون هفت منطقه عملیاتی استان در فهرست آثار ملی ثبت شده اند و امیدواریم که برای این مناطق در آینده یادمان هایی تهیه کنیم.

عبدالمالک شنبه زاده اظهار داشت: نقطه عملیاتی میمک به همراه سه منطقه عملیاتی دیگر به نام منطقه عملیاتی کوشک ایوان، گره شیر مهران و چیلات دهلران در فهرست آثار ملی کشور ثبت شده اند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان ایلام گفت: علاوه بر این، دو مکان رویداد به نام مکان رویداد شهدای زمین فوتبال چوار و مکان رویداد شهدای انقلاب با مرکزیت میدان خیام نیز در فهرست آثار ملی ثبت شده اند.

این مسئول اضافه کرد: قبل از آن نیز منطقه عملیاتی شرهانی و منطقه عملیاتی قلاویزان (عملیات کربلای یک و سنگر صدام) در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده بودند.

وی ادامه داد: این مسئله آن هم در استانهای که به طور مستقیم درگیر جنگ بوده اند و استان ایلام که نزدیک به 10عملیات موفق در آن انجام گرفت می تواند از جمله استانهای باشد یک برنامه ریزی های جامع و کاملی در مورد توریسم جنگ در کنار دیگر جاذبه های گردشگری استان برای گردشگران ایجاد کند.

وی بیان داشت: میمک یادآور حماسه‌آفرینی و نماد صلابت و دشمن‌ستیزی عشایر غیور استان ایلام است، مردمانی که تندیس پایداری و رمز جاودان مبارزه را خلق کردند.

وی افزود: در ۲۳ بهمن ماه سال ۱۳۶۵ هجری شمسی، یکی از بزرگترین فجایع تاریخ فوتبال دنیا در شهر چوار از توابع استان ایلام روی داد.

شنبه زاده اظهار داشت: هواپیماهای رژیم بعثی عراق، مسابقه فوتبال میان تیم‌های منتخب چوار و منتخب جوانان استان ایلام را به طرز وحشیانه‌ای بمباران کردند.

وی عنوان کرد: در این روز چهار نفر از بازیکنان تیم برگزیده چوار، سرمربی، بازیکن تیم منتخب چوار، چهار نفر از بازیکنان تیم برگزیده ایلام، حمیدرضا رضایتی بازیکن استقلال ایلام ـ که در این روز، داور مسابقه بود و پنج بیننده نوجوان شهید شدند و همچنین ده‌ها نفر از بینندگان و بازیکنان دو تیم نیز به درجه جانبازی رسیدند.

در استان ایلام رویدادهای جنگ تحمیلی مختلفی وجود دارد که باید جهت شناساندن به گردشگران و هموطنان معرفی شود فداکاری مردم ایلام در جنگ تحمیلی بسیار برجسته بوده که نشان از فرهنگ دینی و انقلابی این دیار است .