زلزله نهبندان خسارت نداشت/ آماده باش 12 گروه امدادی در منطقه

محمدرحیم شهریاری در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه زلزله چهار ریشتری در منطقه دهسلم 77 کیلومتری نهبندان رخ داده است، افزود: بلافاصله نیروهای امدادی در نهبندان و سربیشه آماده باش شدند.

وی اظهار داشت: خوشبختانه این زلزله پس لرزه ای در منطقه نداشته و در ساعت 22 و 27 دقیقه زلزله ای با بزرگی 4.4 ریشتر شهداد را لرزانده است که این امر سبب شده تا نیروهای امدادی همچنان در حالت آماده باش بمانند.

مدیرکل مدیریت بحران استان خراسان جنوبی نیز بیان داشت: این زمین لرزه در ساعت 20 و 44 دقیقه و 58ثانیه در حوالی شهرستان نهبندان به وقوع پیوست.

محمد علی آخوندی افزود: این زمین لرزه در عمق 9 کیلومتری زمین و در فاصله 77 کیلومتری نهبندان رخ داده است و به دلیل کویری بودن منطقه خساراتی در پی نداشته است.

به گفته وی به مدت کمتر از چند دقیقه از زمین لرزه قبلی زمین لرزه ای دیگر در ساعت 20 و 46 دقیقه و 13 ثانیه با شدت سه ریشتر شهرستان نهبندان را لرزاند.